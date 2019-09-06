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筆陣：警權過大和民主自治才是重點／文：杜耀明

【明報文章】特首林鄭月娥前日傍晚的電視講話共1509字，提出4項行動，但最重要反而是着墨最少的第五項：「最迫切的就是要遏止暴力、捍衛法治、重建社會秩序。政府會對所有違法及暴力行為，嚴正執法。」

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