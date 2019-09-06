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2019年9月6日星期五
杜耀明
筆陣
筆陣：警權過大和民主自治才是重點／文：杜耀明
聞風筆動：政府覓地發展商獻計 覬覦迪士尼二期青山靶場／文：李先知
周永新：仇恨快將摧毁港人最後一絲希望
鄭吉雄：政治領袖輕視人性 當前香港文明危機
曾志豪：毫無誠意 不查警察 撤得太遲
宋小莊：加快從重懲治香港暴動罪犯的理由
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筆陣：警權過大和民主自治才是重點／文：杜耀明
【明報文章】特首林鄭月娥前日傍晚的電視講話共1509字，提出4項行動，但最重要反而是着墨最少的第五項：「最迫切的就是要遏止暴力、捍衛法治、重建社會秩序。政府會對所有違法及暴力行為，嚴正執法。」
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筆陣：警權過大和民主自治才是重點／文：杜耀明
聞風筆動：政府覓地發展商獻計 覬覦迪士尼二期青山靶場／文：李先知
周永新：仇恨快將摧毁港人最後一絲希望
鄭吉雄：政治領袖輕視人性 當前香港文明危機
曾志豪：毫無誠意 不查警察 撤得太遲
宋小莊：加快從重懲治香港暴動罪犯的理由
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曾志豪：毫無誠意 不查警察 撤得太遲
宋小莊：加快從重懲治香港暴動罪犯的理由
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