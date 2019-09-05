陳帆川：年輕人主張「攬炒」的3種層次

這場由年輕人主導、在網絡上發酵的運動，跟過往社運的最大分別是新詞甚多。不熟悉網上討論區語境的世代，往往單憑字面意思解讀年輕人想法，以致誤判頻生。姑勿論「攬炒」策略對或錯，它本身是有其一套邏輯推論的。

要了解「攬炒」精髓，不得不看1990年港產片《表姐，你好嘢！》表姐面對奸角時的一段對白：「如果我頭上嘅頭髮有一條損傷嘅話，我老頭子一唔高興，你知佢老人家啦，脾氣好差嘅，一道令下使啲弟子兵開過嚟呀，哼！到時，聯合聲明，完嘞！一國兩制，完嘞！基本法，完嘞！到時港幣大跌，金融大跌，股市大跌，樓價大跌，跌跌跌跌跌！」

話音剛落，奸角頓時語塞，怕香港淪陷會波及自身利益，因此不敢輕舉妄動。這就是「攬炒」的第一種層次，用以嚇唬對手，化解對方恫嚇。以「反送中」運動為例，當權者三番四次放風說要出兵，結果示威者以「攬炒」姿態回應，繼續武力升級，使運動得以延續。相比起雨傘運動時佔領者乃至泛民常因流言蜚語而鳴金收兵，今次運動的「攬炒」精神明顯增強了抗爭韌性。

若理性社運有效 年輕人豈會攬炒？

第二，年輕人認為，即使「攬炒」一語成讖，損失最大的是社會上的既得利益者，即當權者及為虎作倀之商賈。批判極權的電影《飢餓遊戲》有一句對白：「If we burn, you burn with us!（如果大火毁滅我們，你會跟我們同歸於盡！）」此亦成為了今場運動的口號之一。道理如出一轍，以「攬炒」威脅損失更大的當權者。

第三，「攬炒」的最壞情况是香港國際地位蕩然無存、經濟崩潰，年輕人卻認為未必是壞事。情况如同六四事件至九七回歸期間，大量香港精英移民外國，香港多個行業出現人才荒，令一直仰人鼻息的第二梯隊得以「上位」。年輕人的最大本錢是時間，最大的阻力卻是上一代人。他們渴望「洗牌」，不無道理。

許多人認為「攬炒」論邏輯粗疏、非常幼稚。不過，如果昔日所謂理性的社運及協商行之有效，年輕人又豈會「攬炒」？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]