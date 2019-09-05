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筆陣：星前高官提忠告 港人要認清現實／文：張志剛

【明報文章】香港發展論壇召集人陳啟宗先生在本周一邀請了新加坡前外長楊榮文擔任一個公開論壇的演講嘉賓，並且進行了近一個小時的深度對談，深入分析當前的中美關係。

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