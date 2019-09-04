丘健和：深圳建設示範區的戰略意義

文件出台後，不少論者解讀中央此舉，是準備讓深圳取代香港。從表面上來看，中央此舉如能倒逼香港社會盡快止暴制亂，固然是樂觀其成。然而這些重要國策出台前，皆有一段醞釀的過程，並非能在短期內制定的，早在今年2月的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，深圳建設「示範區」的計劃已列入大綱中，為未來的發展賦予新的方向。

至於其醞釀階段，則更可追溯至2017年的中共十九大，習近平總書記提出「新三步走」國家發展方略：2021年全面建成小康社會、2035年基本實現社會主義現代化、2049年建成社會主義現代化強國。其後，習近平南下深圳視察及作出重要批示，賦予深圳朝着「中國特色社會主義先行示範區」的方向邁進，並要成為未來城市發展範例，「示範區」的名字首次出現在公眾視野之中。

改革開放40年來，深圳擔當着國家改革開放試驗田的先導角色，而在未來「全面深化改革」的環境下，深圳「先行先試」的空間不僅限於經濟及科技，而且擴大至法治、文化、環境等層面，為新時代中國特色社會主義現代化樹立標杆。單是從「深圳能否取代香港」的角度剖析，則未免流於表面，忽略了國家未來發展的戰略部署。

必須強調，城市的互相競爭本來是平常不過，香港過去取得的成就，取決於擁有成熟的市場經濟、寬鬆的外匯管理、與國際接軌的司法制度等，平情而論，深圳在這些領域上仍然有一段路要走。

特區政府思維落後形勢

然而最令筆者憂慮的，並不是深圳制定了什麼發展大計，而是特區政府的思維落後形勢，對大灣區及國家發展策略缺乏大局觀，才是香港發展的最大障礙。

早前財政司長陳茂波回應香港會否被深圳取代時，除了一如以往般道出香港有什麼優勢之外，他更藉華為的生產作例子，指出香港如果擁有知識產權，而內地則負責生產工序，這種產業分工模式對香港整體經濟有利。作為香港財金官員的一把手，陳茂波的言論反映特區政府的決策思維，仍然停留在1980年代粵港兩地「前店後廠」的分工概念，不僅缺乏危機意識，而且嚴重落後於形勢。

正所謂「危機倒逼改革」，只有當危機發展到最困難的階段，才有可能倒逼出有效的解决方案。面對內外交困的局面，香港社會應當如何自處？首要急務當然是止暴制亂，讓社會早日重回正軌。此外政府要敢於調整利益格局，推動發展多元產業，逐步降低對房地產行業的依賴程度，讓本地及海外人才能夠發揮所長。

市民也要明白到，玉石俱焚無法撼動國家發展大局，相反只會令香港社會陷入全輸局面，只有加強對國家的影響力，為國家深化改革開放作出貢獻，才是守護一國兩制的唯一方法。

中央支持深圳建設「先行示範區」的重要考量，在於讓深圳在「中華民族偉大復興」的道路上，擔當起標杆作用，以及加強深圳與香港、以至與其他大灣區城市之間的優勢互補，實在沒有必要讓深圳取代香港。當然，如果香港社會仍然不思進取，繼續陷入自殘式內耗鬥爭，屆時香港在一國兩制下的作用只會日漸式微。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[丘健和]