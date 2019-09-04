黎恩灝：外地社運人士眼中的香港逆權運動

認為抗爭是一重大政治勝利

第一，毫無疑問，他們認為香港「反送中」抗爭是一個重大政治勝利。香港朋友也許會覺得詫異：政府對「五大訴求」置若罔聞，何來勝利？外國朋友有此定論，原因有三。首先，在外國朋友眼中，香港林鄭月娥政府只是北京的傀儡；港人的「反送中」運動本質上是直接面對威權中國的抗爭。其次，亞洲、非洲以至歐洲諸國面對中國「一帶一路」造成的經濟和政治控制往往回應消極，甚至噤若寒蟬，港人有勇氣抵抗中國政權，甚至奮不顧身，成功在6月12日阻止修例二讀，外國朋友實在嘖嘖稱奇。再者，6月12日後中共政治局常委南下，隨後林鄭宣布暫緩修例，破壞政權的政治盤算，令中國政府在G20（20國集團）峰會前後蒙羞，豈不是一大政治勝利？

期待貿戰 不如強調國際人權自由

第二，外國朋友對於運動的國際策略亦存有歧見。對外國社運人士來說，美國總統特朗普是反人權——性別平等、種族平等和環境正義——的政治領袖佼佼者。香港不少爭取民主自由的抗爭者對特朗普在中美貿易戰的表現讚好，難免令一些外國朋友感費解。外國朋友的疑惑，建基於他們對社會運動爭取國際支持的進路。他們認為人權運動要爭取國際社會同情，需依靠國際法賦予國家的權利義務，而非僅僅大國博弈。誠然，中美貿易戰是香港「反送中」抗爭得以成為國際焦點的原因之一，但一旦中美達成貿易協議，大國博弈的槓桿影響力自然減退。

然而一國恪守國際人權法、克盡保護人權的義務，卻是保障國際秩序和平發展的恆律。一個經常破壞國際條約的國家不單破壞各國互信，更衝擊國際法保障人權的效力。七國集團（G7）早前發表聲明，強調《中英聯合聲明》仍有效且重要，暗示中國應信守之，就是明證。退一步來說，即便是美國民主、共和兩黨聯合支持的《香港人權與民主法案》，當中指涉的人權與民主，內容與原則也不與聯合國人權公約相違。故此外國朋友往往認為，與其期待中美貿易戰為香港帶來抗爭紅利，倒不如積極強調香港逆權運動是出於保護國際人權秩序的抵抗；與中共周旋，是為促進全球的人權與自由。這個進路，一方面能爭取美國以外支持人權自由的國際、洲際組織及公民社會支持；另一方面亦能與被中國以經濟手段壓迫的發展中國家接軌。始終，逆權運動廁身的夾縫不是東方與西方之間的鬥爭，而是威權主義和自由主義的對壘。

認為運動應集中要求林鄭下台

第三，外國朋友另一個有趣建議是認為運動應集中要求林鄭下台。他們認為，令北京有下台階回應運動訴求，就是要摘走地方官的烏紗帽。畢竟，即使林鄭政府答應五大訴求，公眾一定會質疑政府執行訴求的公信力；何况重啟政改，根本權在北京。外國朋友分析，既然換人換制度不相衝突，香港民眾旨在保住香港的自由、自治和國際獨特地位，而非要透過運動令中國「變天」，那麼要求北京開除林鄭，讓新特首兌現五大訴求，有何不可？

第四，儘管外國朋友不主張與中國政府正面對決，但也非「見好就收派」。他們與專制政權抗爭經驗豐富，自然明白一旦運動貿然完結，政權的報復行動一定接踵而來。故此，每名外國朋友都問筆者同一問題：這場運動至今，有什麼退場策略（exit strategy）？

對抗爭者來說，講退場當然是禁忌：儘管政權無視示威者訴求、警察和黑幫接連向抗爭者甚至平民施暴，運動仍士氣如虹；加上已有逾千示威者被捕，行將受審，運動未了，談何退場？不過，筆者和外國朋友討論後，理解到對方所指的退場，並非指「結束」運動，而是指當政權最終鎮壓運動，運動如何得以轉化而不至潰散。外國朋友的憂慮不無道理。無論是抗爭者或政權，最近常常將「終局之戰」（endgame）掛在口邊。然而運動一旦遭大規模鎮壓，政府必定陸續清算抗爭者和公民社會。故此，如何保持運動優勢和士氣的同時，有能力將運動戰場轉化到其他場域，避免運動自身「攬炒」，是前線抗爭者以至支持運動的朋友要面對的一大難題。

避免自身攬炒 運動一大難題

一種流行的說法是將運動能量轉化到區議會選舉。這個進路合乎常理，亦是民間重奪區議會話語權和資源、建設民主社區而非鞏固地區分贓政治之路。然而運動能否與選舉連結，仍是未知之數。一來政府重施故技，DQ（取消資格）政見不合當權者心意的參選人的機率相當高。二來一旦林鄭政府宣布引用緊急法，即使面臨司法覆核，亦未必能即時禁制行政機關懸法而行，屆時政府會否藉詞延後區選仍是懸念；三來倘若運動未來不幸擦槍走火，如何影響輿論和民情走向、「核彈都唔割席」的信念會否延續，實在難以預料。

外國社運朋友對香港逆權運動的觀察和想法，也許會令關心和投身逆權運動的朋友感困惑。但筆者相信，仍然值得參考。

作者是倫敦大學亞非學院博士候選人

[黎恩灝]