歐陽五：真愛香港 止損是第一步

從6．9大遊行算起，風波已持續80多天，剛過去的8月幾乎每周都有暴力上演。上周一名警員在下班途中遭3名黑衣人伏擊，刀傷及骨。在警方發出反對通知書、民陣宣布取消8．31遊行的情况下，「勇武派」激進分子在港島、九龍、新界多處打「游擊戰」，投擲汽油彈、縱火，癱瘓交通，肆意破壞公共設施。令人憂心的是參與暴力活動者有低齡化趨勢。9月是開學季，有團體鼓動「三罷」（罷工、罷課、罷市），甚至呼籲中學生「每周一罷課一天」。

香港仍未擺脫回歸22年來的最大危機。暴力活動衝擊社會秩序和法治，損害香港經濟，拉高警民對立，激化社會矛盾，令大眾陷入不安、恐懼，還嚴重挑戰一國兩制原則底線。

表象上這是一個網絡時代「去中心化」的社會運動。問題是背離「和理非」（和平、理性、非暴力），充斥血與火，該如何落幕？

曾參與上世紀80年代台灣社運的知名作家楊渡，日前以〈殘酷戰場〉為題撰文指出：「社會運動不止是浪漫的群眾吶喊，還要有清楚的算計。有起點，也要有收場的計劃。在複雜的國際局勢裏，這是一場殘酷的戰爭。香港是戰場，而受傷最慘重的，最後都是香港人。」

所言甚是。

隨事態演進，人們愈來愈看清示威組織者以「反送中」為名，用「無大台」卸責，終極目標是施壓港府，逼林鄭月娥下台，爭奪管治權。美國、台灣等外部政治勢力明裏暗裏深度介入，更增添複雜性，不能不令人懷疑事件背後還有「影武者」和「藏鏡人」。

是次修例風波超出「茶壺裏的風暴」，對香港來說前所未有，已浮現和潛在的負面效應也是空前的。冰凍三尺非一日之寒，其之所以發生，是多種矛盾交織、民怨累積所致。不少觀察人士指出，一國兩制下香港仍面臨經濟雙重融合、受周邊影響大、創新能力偏弱、房價高企不下、貧富懸殊加大、社會訴求多元、青年就業及向上流動難、國民教育推行不易等深層次問題。修例只是一個導火索。所以解局需要「組合拳」，硬的更硬，軟的更軟，既着眼現在，又兼顧長遠。當前最緊要的仍是依法制暴，止血止損，同時面對現實，接受、轉彎、放下，想想一國兩制的好處，為開展對話積極創造條件。

回歸法治是不二之選

不以規矩，不能成方圓，回歸法治是不二之選。近來圍繞要不要引用緊急法，香港社會議論紛紛。在筆者看來，相關法例既然有，用不用是一個選項，視乎情勢發展、港府評估。需指出的是，儘管香港局勢兇險，天也塌不下來。以8．7深圳座談會為標誌，中央持續發出止暴制亂恢復秩序、堅決捍衛一國兩制、「三條底線」不可碰觸等強烈信號。其有法律依據，有實力支撐，並非說說而已。當年亞洲金融風暴來襲，中央動真格，力挺港「過關」。

眼下對於香港，止暴止損是艱難而必須邁出的第一步。然後才能有重建、檢討、未來。如古語云：知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。

作者是時事評論員

[歐陽五]