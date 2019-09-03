狄志遠：對話總比對抗好

筆者一直相信對話總比對抗好。環顧世界，國與國之間的紛爭、人與人之間的矛盾、家庭成員之間的摩擦，最終仍是透過對話去解決。中美貿易爭拗，利益衝突嚴重，但雙方都正在努力尋求對話，以對話談判拉近雙方距離，最終希望達成協議、解決問題。社會問題涉及各方利益，如果大家各自堅持己方利益，不能透過對話去找出各方最大公約數，最後就是你死我活，結果是雙輸。達至雙贏，對話是必經之途。

官民對話先決條件是特首釋善意

特區政府希望建構溝通平台，化解今天社會矛盾，這絕對是一個正確方向。但要走上溝通的路途，特區政府仍面對重重困難。與建制人士溝通，沒困難，但這不是化解危機的溝通對象。勇武的年輕人，絕對不願與政府對話，除非特首全答應5項訴求。至於「和理非」（和平、理性、非暴力）的大眾，他們不滿政府對5項訴求沒有令人滿意的回應，也不滿警方用力過度，他們「條氣唔順」。在此情緒下，他們認為溝通是沒有意義的。因此如果特區政府真的希望與社會良性對話，先決條件是特首要釋出善意，這才能往前一步。

在建構溝通平台的會議中，不少與會者都用盡心力向特首表示政府要做些令市民服氣的事情，溝通才可行。當然最多朋友表達的意見有兩點：第一是政府正式說明撤回《逃犯條例》修訂；第二是政府同意成立獨立委員會，找出今次社會事件的成因及提出改善建議。另外筆者也提到委任民主派議員及人士加入監警會，讓調查警方的投訴更有公信力。政府要改組，行政會議成員及問責官員要撤換，體現問責制。最後政府委任3名具公信力的社會人士組成特赦計劃工作小組，由特首特赦在事件中犯下輕微罪行者，包括警方及示威人士。如果特首對上述措施有正面回應，可為政府與社會溝通創造更大空間。

倡設「社會和解委員會」

至於溝通平台，筆者建議成立「社會和解委員會」，有計劃、有系統、有規模地推展各方溝通。委員會的職能主要是透過不同溝通平台促進社會對話，就過往兩個多月來發生的社會衝突，作出討論，找出問題所在，並尋找改善問題的方案。

建議特區政府委任15至20名有心人組成「社會和解委員會」的骨幹，而每名委員推薦5名有心人擔任「和解員」，並組成一個團隊，在自己的領域上建立溝通平台，與各界市民接觸。特首、司長、正副局長盡力出席各溝通會面，直接聽取市民心聲及意見，以顯示政府誠意。創新辦負責支援、協調及秘書處的工作。

溝通平台形式包括有大型公開聚會（100人以上），自由開放發表意見，讓市民宣泄內心不滿，也聽取一些合理意見。另外也有聚焦小組交流會（20至30人），由不同界別團體舉辦，深入交流。當然社交媒體對話也是十分重要，由專門的和解員進入不同社交媒體，分析網民意見，並作出適當對話。

和解員用不同渠道在短時間內收集市民／示威者／遊行人士意見，就「止暴制亂」、「回復社會秩序」的方向收集意見，並具體向所屬的「和解委員會」成員匯報。「和解委員會」成員綜合由和解員收集的意見，向特首提出不同和解及修補社會方案。建議每星期做總結，逢星期五交由特首以記者會形式向市民公布階段性的和解方向。同樣，創新辦負責整理「和解委員會」收集的意見及制訂報告。

現在問題已十分嚴峻，我們的政治領袖要突破困局，溝通是重要一環。期望溝通平台能盡快啓動，展開對話。對抗只有雙輸，相信對話是可以達至雙贏局面的。

作者是新思維主席

[狄志遠]