葉建源：教協從不煽動學生——與《人民日報》海外版商榷

眾多挑戰中，其中一個是罷課問題。8月28日《人民日報》海外版頭版刊出作者張盼的署名評論文章〈這樣的香港老師，太毁師德了〉，點名批評香港教育專業人員協會（教協）和本人，指我們煽動學生罷課，「甚至鼓動老師在校內搞衝突」！文章又批評有些香港教師向學生「植入其激進政治立場，煽惑學生拋棄學業和前途，甚至揚言罷課不設期限，不排除會將行動升級為『每逢周一罷課』。他們綁架無辜學生，妄圖挑唆長期大規模罷課，為失去民心而氣數將盡的示威暴亂『續命』，連不知政治為何物的小學生都不放過，主動將混亂和暴力引入校園，實為教師之恥，也讓香港教育蒙羞」。脫離事實，滿紙荒唐，莫此為甚！人民日報作為中國第一官媒，實應展示良好的報格，持平客觀，核實資料，而不應這樣向壁虛構、隨便臆測，繼而侮辱整個香港教育界。

教協從不推動學生罷課

事實是怎樣呢？教協只曾發動教師罷課，而且只是在校內罷課不罷教，從來不推動學生罷課，這兩者是有分別的。學生不是教師的工具，教師不應要求學生作任何政治表態。

8月16日教協公開發表給全港中小幼學校校長、老師的〈為新學年開學做好準備〉信件，清楚表明我們對罷課的態度。關於學生罷課，我們寫道：「請大家留意，教協並沒有發起或支持任何中學生罷課行動。教協一向認為，大專學生有足夠成熟程度自行決定是否及如何罷課；至於中學生的成長有快有慢，對社會事件的獨立判斷能力十分參差，故不會推動集體罷課或要求學生作政治表態。與此同時，的確有個別同學較為成熟，對社會問題十分關切。如果他們提出罷課的要求，我們建議學校按過去的先例，安排學生在校內停課；如申請者希望在校外停課，可按一般請假方式（例如家長信證明）處理。」我們也呼籲，希望任何抗議行動都應該和平，未成年的中小學生也應遠離衝突現場，以策安全。這是我們總的態度，請問人民日報在哪裏看過我們煽動學生罷課呢？

教協未有計劃號召罷課

號召教師罷課是有可能的。但作為教師，我們也重視學生的正常學習和教師的照顧責任，因此不會輕率決定罷課。直至執筆之日，教協仍未有計劃在新學年號召罷課。但如果形勢急轉直下，例如出現市民基本權利遭嚴重威脅的極端情况，我們絕不排除號召教師罷課的可能。回顧最近兩次教師罷課，都是非常情况下臨時號召的（一次是佔中時施放催淚彈，一次是近期的開槍事件）。教師罷課有不同形式，過去兩次是「罷課不罷教」，老師和學生仍回到學校，只是不按時間表上課而改為對時局的關注而已。

上述信件和教協過去罷課的做法，全部有案可稽，只要上網就可輕易核實。但人民日報沒有求證，反而張冠李戴，把「香港眾志」提出的「每周一罷」主張也加在教協頭上。鬧出這樣的笑話，令人惋惜。

除罷課外，人民日報這篇文章對香港教育其他方面的攻擊也不遺餘力，有些是人云亦云，有些是以偏概全，限於篇幅，這裏無法一一闡述。不過我必須強調一點，由修例風波演變到今日的管治危機，主因乃是政府一連串荒腔走板的錯誤決定。憤怒的不僅僅是青年，而是跨世代的；而青年的激進抗議也只是對政府一錯到底且異常僵化的自然反應。人民日報不去尋找問題根源，卻想把焦點轉移到香港教育，要香港教育界揹起「暴動」的「黑鑊」，這不僅對香港教育界絕不公允，對解決目前危機恐怕也有害無益。

作者是教協副會長、立法會教育界議員

[葉建源]