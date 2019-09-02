世澤老師：慎防中學罷課三「地雷」

提及中學生集體罷課，以教育界角度出發，不論是教育當局、辦學團體、校長，已清晰表明反對立場；而多番責難政府的教協也表態不支持。無他，作為教育工作者，須堅守教育專業守則，提供公平學習機會，有教無類，沒可能會支持「不教學」。加上中學生未成年，又有可能罷課出走進行暴力衝擊，構成生命危險，學校猶如家長的委託單位，有其道德及法律責任，須保護學生，反對罷課。

可是就現實層面考慮，罷課有很大可能出現。部分團體在坊間已發起中學罷課運動，亦有成年人提出「三罷」（罷課、罷工、罷市），有可能鼓吹教師罷工。故此學校須有心理準備，萬一個別學生真的堅持罷課，甚或有教師堅持罷工，學校也須被迫應變。

暫時學校正努力應對，如迫不得已須回應學生罷課，會將罷課活動維持在校內進行，學生亦須得家長同意。至於學生請假於校外進行活動，學校會依一貫方式處理，請假學生須交家長信。

可是，就算有以上「疏導」處理，所謂中學罷課，現實上仍會「埋藏」多個社會「地雷」。不論是教育界、家長或鼓吹罷課單位，必須認真應對。

「家長信」帶來進一步撕裂

有些學生誤會了學校，以為「罷課要交家長信」是一個阻止他們罷課的策略。事實不然。學生未成年，參加非一般的學習活動或課外活動，要家長簽署回條，得家長認同，司空見慣，那關乎教育專業及法律責任。故此學校須收家長信，明確獲得家長認可支持，才可容許學生進行非一般學習活動。

可是，家長信有可能無辜地變成社會進一步撕裂的「元兇」。要知道很多家長不支持學生罷課，但想罷課的子女又要催迫家長贊成罷課，要求家長寫信。一方面，家長可能誤會學校阻止罷課不力，認為學校將罷課責任「推卸」在家長身上。另方面，家長會否寫信的取態，將進一步激化家庭衝突，最終令子女、家長、學校三方關係受損。

面對以上困難，學校實在很難處理；偶一不慎，反迫使情緒激動的學生罔顧學校、家長反對，有更激烈行動。就此，其實鼓吹罷課單位有其責任。究竟他們會如何建議處理「家長意向」？另外，如何避免這種進一步的撕裂？

「罷課不罷教」的矛盾

現時常提及「罷課不罷教」，現實執行時充滿矛盾。所謂「罷課不罷教」，即罷課的下一步，仍是上課，甚至加入有政治取態的教學內容，上其他課堂。這些另類課堂模式，難以長期維持。當愈來愈多學生發現罷課之後原來是上課，只不過是走進另一種「規範」，有可能扭曲罷課原意，激化各方情緒與矛盾。

故此，中學罷課當然有其一時效果，或會給政府更大壓力，但如果演變成長期抗爭策略，似乎弊端甚多。况且，爭取「五大訴求」的罷課學生爭持一久，其他想法的學生也可依樣畫葫蘆抗爭，沒完沒了，不見得有效實踐罷課原意。

對將要報考2020年文憑試的學生，或面對小六升學、升中四選科的學生來說，今年確是艱難，對他們不公平。就算沒有罷課，近日社會爭議討論及媒體文字、畫面，已令他們心緒不寧，某些日子難以入睡。現時他們更要被捲進罷課漩渦，不但不能好好上課，測考呈分流程也有可能被波及。對他們來說，今年測考成績在一定程度上影響前途，而考評須顧及其公平性、信度與效度，沒有可能為某一政治立場者提供「特權」與「優惠」。故此，罷課損失學習機會，令他們成為犧牲者，尤其對一班無意罷課的學生來說，更為無辜。

學生淪「升學祭品」

故此，鼓吹罷課者須顧及以上學生的需要，不要以群眾訴求或所謂公義為理由，不自覺製造另一種不公義。

簡言之，教育界有其反對中學罷課取態，但仍沒有可能阻擋堅持發動中學罷課的群體。即便如此，社會各界也須注意中學罷課，尤其長期罷課所帶來的其他負面副作用，以及其失效本質，三思而行。

作者是資深教育工作者

[世澤老師]