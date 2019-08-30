張鳳儀、葉兆輝：新學年將至 教師父母須堅守崗位

你，無論是父母、是學生、是家長，預備好迎接新學年嗎？

網上流傳有百間中學學生打算一開學就罷課，八大院校學生也打算罷課。然而，教育局於8月20日對有關支援學校迎接新學年的準備工作召開了記者會，並提出一連串指引。無論如何，學生在學校上課，學習知識，在群體生活中學習建立人際關係，同時透過一個可以發揮潛能的平台，建立自信心，以及培養正向的價值觀，對學生和家長都是有益不過的事。故此，在混沌的社會氣氛下，迎接新學年都是當務之急。

照顧別人前 先照顧好自己

從過往學童自殺的數據顯示，每逢開學初，即9至10月，由於適應校園的新生活，有機會增加自殺風險。今年巧遇熱哄哄的社會運動，情緒特別起伏不定，情緒不穩會直接影響身心健康，就如睡眠質素、胃口轉變、無法集中精神，同時也會影響日常生活。面對無法預測的情緒起伏，亦會增加人際關係上的衝突及誤解。這些不但有損個人的精神健康，甚至會破壞人際關係的保護網絡和彼此的支援。不好好掌控情緒，是有百害而無一利的。

在此，大家要注意，在照顧別人之先，必須先照顧好自己。無論是初入職的老師、是富有經驗的主任，還是以為自己對子女瞭如指掌的父母，情緒都可能會不多不少受到社會運動影響。請在繁忙的生活裏，騰出一點空間，讓自己可以停一停、歇一歇，整理身心，才去照顧他人。

尊重他人看法 抱謙卑的心聆聽

沒有立場是自欺欺人的說法，然而，有立場不等於強加自己的看法於別人身上，也不等於不能聆聽別人的不同見解。尊重每個人因着自己的成長背景、性格因素而有自己對事情的獨特看法，請抱着一顆謙卑的心，持開放態度，嘗試耐心聆聽，特別與你立場不一的同儕，甚或權力較低的學生及子女。聆聽是需要把心神專注在對方，心要開放，耳朵要打開，嘴巴要合上，嘗試想像對方處境，用心去理解。同時，可以發揮好奇心，讓對方分享更多內心的看法。不要急於舉一反三，反而要令對方感受到真誠的關心，互信就能一步一步建立起來，理性討論也能夠再次展開。

再者，沒有人是超人，能立即解決現時社會的問題或他們面對的挑戰。「問題」未必一下子就消失，相反，紓緩他們的情緒及建立互信，才是最重要。

如果你是教職員，照顧有需要的學生、幫助他們盡快適應新學年的生活，都是老師們應有的操守。請特別關注情緒不穩的學生，或潛在會被欺凌的學生，就如警務人員的子女、沒有表態或政治立場與他人不同的學生，必要時盡早介入，並盡力遏止。可嘗試與學生多做「每天感恩分享」，或「5分鐘的靜觀練習」，或「深呼吸練習」，這些都是有研究證明能有效管理情緒的練習。

明天的香港 需今天努力建構

如果你是父母，請安排時間與子女同桌吃飯，以便在輕鬆的氣氛下打開話題。青春期的子女特別希望得到認同和肯定，耐心聆聽，放下身段，別急於「教訓」他們。可嘗試以開放式的提問與他們討論，鼓勵他們可作多角度思考，自己找出答案。他們相信自己已經長大，特別煩厭「指指點點」的教導。因此，父母需要轉型，以引導和啟發來陪伴他們成長。

從數據顯示，我們實在需要重建學校作為保護學生精神健康的屏障。所以我呼籲各教育工作者，請發揮專業，共同建構一個包容、接納、友愛的校園，讓我們的下一代感受到學校是安全的、老師是可信靠的。同樣地，家庭教育無疑能影響人的一生、性格的塑造，所以對子女表達關愛、給予正確的引導，都是責無旁貸的。

明天香港怎樣，需要今天努力的建構。香港正處於風眼中，究竟誰主浮沉？在混亂的時代，作為教育工作者，及為人父母的，更加重要的是堅守崗位，為香港下一代努力。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「預備好迎接新學年嗎？」）

作者張鳳儀是香港大學防止自殺研究中心培訓顧問，葉兆輝是香港大學防止自殺研究中心總監

[張鳳儀、葉兆輝]