曾志豪：為什麼林鄭一定要殺死香港？

台灣蔣氏家族年代便曾經以「和大陸戰爭」的藉口，實施了《動員戡亂時期臨時條款》，等於是「軍管」。台彎陷入了長達43年的白色恐怖。

最痛心卻是建制派盲撐「不覺會影響香港國際金融中心地位」、「外國政府面對這種情况也會用緊急手段」。完全信口開河。

法國「黃背心」暴力程度遠超香港，至今不見法國實施軍管措施。而馬克龍撤回火頭「加徵燃油稅」，再多次公開辯論改革施政，已令「黃背心」的影響降低。

反觀俄羅斯，陷入DQ（取消資格）候選人的風波，民眾示威反抗。俄國政府不單沒有檢討，反而要求YouTube不應容許示威者上載「非法示威」影片。完全就是今天北京向國泰、港鐵施壓的做法，解決提出問題的人，本末倒置，黑白顛倒。

林鄭到今天仍不肯成立獨立調查委員會，她澄清與警隊的反對無關，更令人無法明白她擔心什麼。「重複的資源調查同一件事」，如果這就是全部的理由，那麼「浪費」這些「資源」，卻能令香港重回正軌、避免重大城市危機，這些資源為何不用呢？政府浪費金錢做大白象工程的錢，難道還少了嗎？

林鄭刻意把民間「獨調會」的要求，「轉移」去「查警察」，不斷強調監警會是行之有效的方法。這完全把警察擺上枱來對抗民意，刻意要警察以為自己是民間唯一追究目標，製造警民敵對，其心可誅！

不幸地，在北京和特區全力包庇下，警權肆無忌憚、濫用暴力，但對真正黑惡勢力包庇縱容，香港警察已經成為這座城市的最大威脅。真正令商舖落閘、遊客驚恐的，不是示威者的黑衣，而是蒙面遮號碼濫暴的警察。警察在運動欠下的血債，如果未能得到法辦追究，則香港人無法相信法治紀律公義。

北京處理香港問題的方法，與30年前處理北京學運，或這些年處理大型群眾事件，如出一轍，就是「把動亂消滅於萌芽狀態」，控制事態惡化。至於事情的對錯，絕非優先考慮。

8．31預計會有大型衝突。警察不留情的濫暴、示威者升級的武力，那會是政府的「完美時機」實施「緊急法」嗎？

《財富》雜誌的經典預言——「香港已死」——難道要由林鄭親手實現嗎？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]