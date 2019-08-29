梁美芬：完美風暴變荒謬風暴

陳弘毅教授形容整個修例是一場「完美風暴」，那也是對事件的一大諷刺。豈料事件並不如陳教授所言的「完美風暴」，皆因事件並未因政府在6月15日宣布暫緩而完結，反而出現一場又一場更大規模的警民衝突。

這邊廂，泛民和所謂和理非一直要求政府正式撤回條例等五大訴求，有些示威者告訴我若特首正式宣布撤回條例，一大批和理非示威者會離場；那邊廂，特首一直表示不會答應五大訴求。我看到事態發展，真的認為雙方是否站在荒謬的膠着狀態？It is not a perfect storm. It's an absurd storm.

因不必要執著，兩敗俱傷值得嗎？

熟悉行政法的人都應該知道，行政法中有一原則叫合法的期望（legitimate expectation）。主事官員甚至特首本人已多次表示「The bill is dead（壽終正寢）」，特首這些公開聲明及承諾對她及政府團隊是有法律約束力的。普通法中有無數的案例說明legitimate expectation對受影響市民有重要的保護。即使主事官員想違反向市民公開的承諾，法官也不會容許。因此除了字面上，「暫緩」與「撤回」實質上分別不大，只嘆早已「成功爭取」的反對派卻死咬着這「兩個字」不放。

時至今日，我也奇怪為何特首對「撤回」二字如此難以啟齒，我想她絕對不可能再帶着香港「撼頭埋牆」，而是因為政府中人判斷泛民及示威者根本「醉翁之意不在酒」，而是「醉翁之意是在搞」。香港極有可能因為這種不必要的執著，而上演一場「荒謬風暴」，兩敗俱傷，值得嗎？

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]