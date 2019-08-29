陳帆川：為年輕抗爭者鼓掌 等於毁他們人生？

對於不敢上前線的和理非人士來說，到底該不該鼓勵年輕人勇武抗爭，是一項道德難題。有人說，你自己不上前線，卻鼓吹人家大好青年衝上去跟警察拚個你死我活，甚至斷送前程，無異於吃人血饅頭。曾聽過一位40來歲的朋友說，她因為道德掙扎，而放棄為抗爭者捐贈物資。

不鼓動不割席下 和理非有不少空間

自己拒絕冒險上前線，卻安坐室內對抗爭者指手劃腳的人，網民稱之為「冷氣軍師」。不少為人父母的70後和80後，在今場運動裏常常警惕自己勿當冷氣軍師，那是出於自覺和良知。不過，他們在考慮自己的支持會否反倒苦害年輕人之時，可以考慮下述兩點。

第一，勇武派及和理非在這次運動裏產生強大的協同效應，造就史無前例的國際關注。勇武派製造衝突鏡頭，和理非構築悲壯畫面，外國媒體一直在這兩種情景裏游走，形成國際輿論。

所以，勇武派及和理非雖然「各有各做」，但也微妙地互相影響着。沒有勇武派犧牲，和理非不會因憤怒而持續地站出來；沒有和理非彰顯民意，勇武派亦會因民心盡失而心灰意冷。因此即使你是一位和理非，其實也在間接地鼓勵勇武派持續抗爭。

第二，很多人怕年輕人會因為自己的支持與鼓勵，而熱頭熱腦地衝上前線，這未免低估了新一代的獨立思考能力。運動至今已兩個多月，政府手段愈見高壓，恫嚇有之、搜捕有之、用刑有之。勇武派年輕人自己將可能要承受的後果，想必比身在後方的人更加清楚。要不是有堅定的道德和政治信念支撐，他們不可能熬至今時今日。

當然，任何人隔岸觀火卻鼓動年輕人衝上前線「送頭」，都是不負責任的，應該遭到唾棄。但在「不鼓動」又「不割席」的前提下，和理非似乎還有不少空間可以發揮。香港整整一代年輕人正被政權清洗，仍然無畏無懼，「自反而縮，雖千萬人吾往矣」。那些常說愧對年輕人的「上一輩」，與其頓足捶胸，不如想想如何彌補愧疚？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]