王慧麟：以慢打快的連任戰

在出發去G7之前，他在推特的信息指出，他在共和黨內的滿意率，達到九成，多謝共和黨黨員云云。基於侵侵吹水不抹嘴的性格，我們也應做一次事實查證。其實侵侵所指的應是蓋洛普的一個長期關於他支持度之民調。根據最新的數字，他在共和黨內部的支持度是88％，不是侵侵所說的90％。即使如此，侵侵在共和黨有近九成的支持度，代表了他的政策得到了黨內絕大部分人士的認同。換言之，如果現在還有人認為，侵侵的政策，包括對中的強硬立場，是得不到黨內支持，又或者到了現在還認為共和黨內的大商家不支持侵侵，並將倒戈反侵云云，是主觀願望多於一切。

特朗普第三年全國滿意率 說不上很差

同一個調查，卻可能會引起另一些主觀「想法」的，是關於侵侵總統在全國的滿意率——有關的數據，8月初是41％。這個數據，對家也不要沾沾自喜。因為上一屆奧巴馬總統，在其第三年的滿意率，同樣是41％，現在侵侵施政到了第三年同樣是41％，說不上是很差。因為歷史上，總統任期第三年滿意率最差的是卡特總統，只有32％，最後他連任失敗。另一個奇怪的現象，是老布殊總統，他的第三年的滿意率是71％，後來卻輸給克林頓，因為老布殊任期無法處理好經濟問題。換言之，歷史可見，總統第三年即使有很高的支持度，也不一定連任成功。但極低的支持度就一定輸。所以，成敗之關鍵並非在於全國人民的滿意度，而是在選舉人票制度下，侵侵可否在一些關鍵州份贏出，以及民主黨派出哪一位對手參選。但41％的支持度，並不意味着他一定連任失敗。

至於侵侵，他當然只會搬出有利自己的民調數字。早前他在推特自吹自擂，聲稱根據Zogby的調查，他的滿意度是51％，贏盡其他假民調云云。但觀乎不同民調的分析，侵侵的最新滿意度為41％至43％之間，表面上有連任的優勢。如果他選舉操作得宜，最新他的選舉攻勢仍是以「身分政治」為主力，一味抹黑不同族裔的人士，一味高舉白人高尚的身分來吸票，那麼我們就要準備，未來6年還要對住狂人侵侵了。

特朗普未必對貿談急於求成

在這裏有兩點比較大膽的觀察：其一，有一些人還在說，侵侵比起北京更需要貿易協議云云。但觀乎侵侵在黨內的支持度幾乎爆燈，以及國民對其滿意率，與當年奧巴馬尋求連任時不相伯仲，侵侵是否真的急需一個美中貿易協議來加強連任的優勢，抑或是侵侵還有一定空間，任由美中兩國馬拉松式談下去拖下去呢？如果美中的貿易協議，也未必可以拖累侵侵選情，那麼侵侵有沒有急切需要，為了選戰而同中國達成協議呢？近幾個月，侵侵能夠擺出一個對北京更強硬姿態，究竟是他的談判手法，抑或是他有底氣，覺得「冇deal」對其選情殺傷力只是有限呢？從民調可見，他在美中貿易談判中，未必有急於求成、即刻傾好的壓力。

香港成G7事務 北京將有更多制約

其二，正因侵侵有足夠空間與北京慢慢傾，有些人會認為，美帝對港政策亦不會有任何「干預」的需要，特別是侵侵早前還在說香港的「反送中」運動，只需要北京與香港「搞定」。但是，早幾日法國舉行的G7會議，與會的七大工業國發表了簡短的聲明，裏面提及了香港。有關香港的部分，可分開前半及後半部分。前半部分重申《中英聯明聲明》的重要性，是西方國家回應北京近年來對中英聯合聲明的立場。

早幾天，外交部回應G7聲明時提到：「（中英）聯合聲明的終極目的和核心內容是確定中國收回香港，對香港恢復行使主權。‌‌隨着香港回歸祖國，中國政府依照憲法和基本法‌‌對香港實行管制，‌‌根據國際法和國際關係基本準則，任何國家和組織‌‌無權假借中英聯合聲明干涉香港事務」，其實說明白，就是拒絕西方國家來「聯合聲明」干預香港事務，因為英美兩國，特別是美帝國會提出的《香港人權及民主法案》之內，就是以維護聯合聲明內有關香港自治為名，提出多項保護香港人權自由的法律修訂。G7峰會關於香港的聲明，後半部分提到了要避免暴力，這其實是一直以來侵侵對香港事務的說法，是要「和平解決」。但大家要留意，和平解決一方面是提醒北京不要暴力鎮壓，同樣也是針對示威者的「以武制暴」。然而，更重要的是，美帝在聲明出爐之前前後後，沒有提到，將香港事務與中美貿易談判脫鈎。

侵侵在中美貿易談判方面可以歎慢板，不代表美帝會在香港事務上「鬆手」，反之，香港事務已成了七大工業國的事務，令北京處理香港事務將有更多的制約。

作者是時事評論員

[王慧麟]