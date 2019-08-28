李梓敬：對話是解困的第一步

日前，林鄭月娥特首提出了構建一個全方位的對話平台，凝聚社會各界共識。說實話，林鄭月娥特首到了現階段才放軟身段，強調與社會各界、各年齡、各階層加強溝通，並積極搭建涵蓋多方面的對話平台，無疑是太遲了。現在已過了藉着溝通能夠解決問題的階段。不過，即使單憑溝通不足以化解眼前的危機，但溝通始終是解決問題的第一步，始終是有一定的積極意義，是值得肯定的。

遺憾的是，「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」，即使林鄭月娥特首有心與社會各界加強溝通，但似乎並非人人領情，更有人乘機多插幾刀、一沉百踩。又何必呢？難道「抽水」比「加強溝通」更能夠改善香港的當前困局嗎？

過去兩個多月，遊行示威彷彿沒有盡頭。每天打開手機，都接收大量負面資訊。受傷和被拘捕的市民愈來愈多，經濟、民生受到極嚴重的衝擊。香港經濟陷入衰退，似乎已是無可避免，再惡化下去，更可能出現蕭條，全港市民一同「攬炒」。誠然，正如林鄭月娥特首所言——「大家都累了」——大家都希望香港早日解困，社會不再撕裂，社會恢復安寧，市民重返正常生活。

停止暴力違法行動 重建互信溝通基礎

這段日子，筆者跟不少朋友溝通過，不少朋友都憂心香港的困局，希望尋求解決辦法。筆者和大家一樣，同樣沒有解困的鎖匙，但有改善困局的建議：希望各界人士能夠盡快停止一切暴力和違法示威行動，避免情勢進一步惡化下去，讓社會重建互信和溝通的基礎。這一步無論如何是無法迴避的。

此外，筆者也希望大家明白，社會上並非任何人也全心全意希望香港解困、社會恢復安寧的；而社會平靜和諧，亦可能不符某部分政客的政治利益。但對於絕大多數香港市民來說，香港是我們土生土長的地方，是我們賴以依托的根和家。破壞了香港，對我們絕大多數人來說，都是沒有好處的。我們必須擦亮眼睛，絕不能被別有用心的政客擺弄，不要把壞人當成好人，更不能把好人當賊扮！

作者是香港青年時事評論員協會副主席

[李梓敬]