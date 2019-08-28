隱不忍：真的要「攬炒」嗎？

勇武者為「降魔」而入魔

「黃」、「藍」已變成「黑」、「白」——警察認定示威者是「暴徒」，比黑社會更黑；示威者認定執法者是「黑警」，是「警黑」勾結。數月來，兩邊都投進了一切熱情、精力、情緒、希望和尊嚴！就算錯也要錯到底，輸也要輸到盡。紅了眼，只看到對方的醜惡，但絕不肯照鏡，因心底知道自己其實是同樣醜惡。

如果警察是魔，勇武者便是為了降魔而入魔，讓自己變成更恐怖的魔。怕警察，更怕勇武者！勇武者為了他們自以為是的理想，去犯法、行私刑、襲警、任意破壞、騷擾無辜的人、欺凌不支持他們的人。他們深信，無論結果怎樣壞，他們都是英雄，因為原罪在暴政，是官逼民反。他們認為政府是「丁蟹」，其實他們更「丁蟹」！

不肯定勇武者錯，但肯定他們知法犯法，他們非常暴力，而且不肯承擔法律責任！這樣仍能得到廣泛支持、鼓勵，是令人感到自由和安全受到威脅的源頭。沒有法治，怕了這些襲警和行私刑的人，怕被他們「起底」，怕受到網絡或實質欺凌。也怕警察，不排除有「黑警」，但相信大部分警察都是好的香港人。怕的是他們是常人，在這前所未有的壓力和恐懼下，會爆煲、會誤判、會情緒失控，因而傷害市民。

更怕那些以心、以筆、以錢、以時間支持勇武者的人。說年輕人為香港人「擋子彈」，香港人欠了他們很多！說上一代沒有爭取，現在怎能不支持他們！這是多麼浪漫、慷慨、激昂！但希望你們憑良心想想：你們今天的情感抒發，就是把這些年輕人推進深淵的力量。即使暴政是原罪，你們也必須有勇氣承認，送年輕人進牢獄甚至地獄的最後一腳，是由你們踢的。你們當中，很多是「鍵盤戰士」，不是站在最前線，所以應能客觀理性一點；但你們卻選擇只張揚警與黑的醜惡，而避談勇武者的醜惡，並且攻擊、杯葛不同路的人。一個社會，如果集體罔顧事實，以別人的錯來開脫自己的錯，無視法律，非友即敵，那爭取民主自由，又有什麼意義？

冀有權者為香港着想 妥協免車毁人亡

在臨界點上，只希望有權在手的人，真正為香港着想，作點妥協，避免車毁人亡。希望警方做好風險分析：以公衆能接受的武力，警方根本無法有效制止這樣粗暴的攻擊；強行制止，只會讓警察、勇武者和居民身陷險境，擦槍走火的風險極高。警方能否不驅散、不拘捕？只遠距離監察，避免起衝突，保留精力集中保護市民的生命安全，讓前線警員重整心理狀况，也讓勇武者冷靜下來，並且避免因近距離衝突而構成人命傷亡。當然，有市民會希望警察嚴正執法，但兩害取其輕，應以風險評估作判斷。

不奢望勇武者會改變，但有重大影響力的KOL（key opinion leader）和記者們，請憑良心想想：寫出浪漫激昂的文章重要，還是防止人命傷亡重要？堅持立場重要，還是止戈重要？情緒宣泄重要，還是客觀判斷形勢重要？現在放棄，可能會前功盡廢。但亢龍有悔，物極必反，現在不收火，可能以後都沒有再爭取的機會。筆在你們手，人心隨筆走，你們絕對有能力影響下一波行動是進還是退。

作者是資深金融業從業者

[隱不忍]