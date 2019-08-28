何喜華：開展全港辯論 對話走出困局

有意見認為對話平台無用而不應參加，實為可惜。是次運動「無大台」，若無人願意參加，將難以全面檢視各方意見，無從尋求共識，除非是另有所圖。惟訂立平台目的、參與方式、對話時機，乃至市民觀感，均須仔細思量。

連月民怨積累 公眾對政府信任蕩然

反修例觸發警民衝突及社會動盪曠日持久，連月民怨積累，公眾對政府信任幾近蕩然。信任是社會運作的大前提，政府希望公眾參與平台促進對話，為的就是重建對政府的信任。請願人士多次提出「五大訴求，缺一不可」，批評政府無回應，阻礙重建信任。但實情是政府非沒「回應」，只是沒有「答應」。

其實，公眾鮮有深入討論「五大訴求」具體細節，例如：不檢控懷疑犯法者，對法治精神及法律制度帶來哪些衝擊？要立即實行雙普選，社會應如何繞過原有人大「8．31」的決定？因此，要政府在未有細節前先行「答應」所有訴求，實在強人所難。

參考土地諮詢工作 廣泛聆聽各界意見

在平台設立方面，當局可汲取去年土地諮詢工作的經驗。首先，討論平台必須包括詳盡的資料發放。以「土地大辯論」為例，為促進公眾討論，當局擬備詳盡資料，讓公眾掌握本港土地情况、各個選項的利弊，以便進行系統化的意向調查。深化討論，可避免訴求流於口號，避免彼此意思各異，甚至無從達成共識。

其次，平台要確保推動全民參與討論。礙於生活所限，沉默的大多數大多甚少參與討論，尤其是胼手胝足的基層市民，意見最被忽略。平台的討論必須深入社區，既要讓大眾掌握基本資料，亦要蒐集他們對議題的意見。當年小組透過委託大學進行極廣泛的民意調查，並舉辦過百場的研討會，進行深入小組討論，有助掌握各階層意向。

此外，土地供應專責小組委託的顧問公司亦邀請大學學術機構，進行量性及質性分析，前者可檢視整體民意傾向，後者有助深入分析理據，避免被口號式表態的回應主導民意。委託獨立機構總結及歸納分析，亦有助提升調查公信力，免卻「政府影響民調結果」的指控。

值得注意的是，上次土地諮詢工作主力由土地供應專責小組展開，並非由政府內部進行，相對而言有較高的自主性。同理，是次對話平台應另設委員會負責統籌、檢視及執行平台工作，減低「政府主導運作」的印象。

革新公眾參與方式 人人都是持份者

現今世代強調直接參與，任何人都不代表我，加上互聯網大大減省獲取資訊及分析的成本，溝通無遠弗屆。新建構平台應包括讓公眾參與討論的「討論框架」，即討論規則、議題設定、解決問題各選項須考慮的因素，讓每名參與者感受到亦看得到自己的持份（everyone has a stake）。政府不應是平台主導者（dominant player），而是促進者（facilitator），促進各方對話、溝通和了解。

與此同時，參與者亦要考慮到各項建議的可行性，及客觀條件限制，以免出現不切實際的期望——畢竟，任何討論亦不能各自表述、各不相讓，彼此須考慮限制，互作讓步和妥協，才能促進真正變革。

借鏡法國經驗 展開全港大辯論

有輿論力倡特首仿效法國總統馬克龍處理「黃背心」運動的經驗，處理當前本港困局。「黃背心」運動針對自由主義下過分強調市場經濟、忽視政府監管角色的不公義。面對連番衝擊，馬克龍先向全民道歉，一改脫離群眾作風，積極修改政策，擱置法例修訂，訂立惠民措施。法國政府更主動組織全國大辯論，責成官員持續邀請抗爭者及不同意見人士，同議改革方向。

策動全民參與討論，值得香港特首借鏡，當局應責成各區專員及區議會展開「全港大辯論」，促進社會上下討論矛盾成因及對策。

中央須開放回應港人 港人須反思一國兩制

然而，本港面對的問題，遠較法國為複雜。有別於法國總統，香港特首非經普選產生，先天代表性不足，已阻礙施政。加上香港特首須向兩名「老闆」負責——既面向全港市民，更要向中央負責。

平台設立目的，是為香港尋找出路；然而，不少深層矛盾成因極具爭議，例如：港人對中央政府的不信任、不滿香港事務處處受北京干預、感到香港沒有高度自治、雙普選權利不受尊重、投訴內地居民來港影響日常生活。可以預期，解決方法同樣不易為中央及香港特區政府所接受，包括：重啟政改盡快實行雙普選、中央減少干預特區事務，或會更難建立港人長久以來對中央政府缺乏的信任。這些問題和建議提出以後，特區政府又如何處理？會否說了便算？

中央可否決港人參與平台後提出的改革建議，間接削弱參與熱忱。作為事件背後的重要持份者，中央應以開放的態度，回應平台上港人的關注。港人亦應要認真反思「一國兩制」的內涵，在強調中港差異、高舉「兩制」之餘，如何看待「一國」之下中國與香港特區的關係。

平台須促成公眾反思和交流，是對香港每一個人的挑戰。這不僅是政府與反對人士之間的對話，更需要意見各異的市民理性對話。當年南非民權領袖曼德拉出獄前，黑人與白人仍在對峙，黑人各部落間的仇殺和矛盾仍極為嚴重。各方需要拿出最大勇氣及包容，放棄暴力，進行對話尋求共識，值得當前香港社會學習。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「如何建構平台引領香港走出困局？」）

作者是香港社區組織協會主任

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[何喜華]