宋小莊：逃犯條例漏洞牴觸基本法嗎？

須辨明逃犯條例防火牆設計

關鍵的理由是，漏洞有沒有牴觸《基本法》？基本法第8和第11條第2款規定，香港原有法律和回歸後的法律都不得牴觸基本法。如有牴觸基本法的漏洞，有執行基本法職責的行政長官（第48條第2項）就應當找到牴觸的條文，修補、堵塞。基本法第11條第1款規定，香港特區的制度和政策均以本法規定為依據，行政長官及其領導下的港府，就可根據基本法有關條文的內容和精神進行修訂。這樣後來反修例運動、街頭暴力抗爭和不合作抗爭等運動的發生，就沒有道理可言了。

奇怪的是，香港媒體幾乎沒有見到修例有沒有牴觸基本法的談論。這是應當檢討的。在台灣當局提出引渡陳同佳的請求後，港府就已發現本地法律有障礙。逃犯條例第2條「釋義」中「移交逃犯安排」的含義是「指符合以下規定的安排」——「（a）適用於（i）香港政府及香港以外地方的政府（中央人民政府或中華人民共和國的任何其他部分的政府除外）；或（ii）香港及香港以外地方（中華人民共和國的任何其他部分除外）」；該條第4款還強調「為免生疑問，現聲明：任何一組移交逃犯安排均可與任何數目（包括任何組合）的以下政府或地方作出——（a）香港以外地方的政府；（b）香港以外的地方」。在此「地方」是指司法管轄區或國家及其政府。該等「除外」條款，就是末代港督彭定康當年精心炮製的在兩岸四地構築的「防火牆」。這樣的防火牆設計是純屬漏洞還是牴觸基本法，有必要辨明。

地方政府不能限制中央政府權力

該條例有35個附例，20個是香港與20個外國或司法管轄區簽訂的逃犯移交協定，15個涉及聯合國和其他國際組織的有關規則。逃犯移交協定是香港與外國的長期安排，事先要由立法會審議，並經行政長官簽署行政命令，才列為附例。在位階上，由於附例是協定的化身，與條例是平等的。已簽訂協定的國家提出個案移交，就不必經立法會審議。但沒有簽訂協定的國家，可有「個案合作移交」的臨時措施，須經立法會審議批准。也就是說，世界上有197國家，除上述20個國家或司法管轄區外，還有177個國家或司法管轄區，包括流氓國家，都可以「個案合作」臨時措施向香港請求移交逃犯。但唯獨香港的母國自己及其3個司法管轄區，連「個案合作移交」都不允許。

如未得授權，這是越權無效（ultra vires）的。在單一制國家，香港特區直轄中央政府（基本法第12條），一個地方政府不能限制中央政府權力。如得授權，這樣的授權也有違基本法解釋，有違第95條關於香港特區「可與全國其他地區的司法機關通過協商依法進行司法方面的聯繫和相互提供協助」如下：

（1）第95條「司法方面的聯繫和相互提供協助」是廣義的，可包括逃犯移交及逃犯移交以外的其他刑事司法協助。《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》已落實基本法第96條規定，但兩者的「除外」條款卻限制、妨害了第95條的實施，這是不應該的。

（2）第95條的「可」雖非「應」或「須」，不具強制性，但不得理解為「不可」，而「除外」條款卻強為之「不可」。據第96條，港府「可與外國就司法互助關係作出適當安排」。連外國政府中的流氓政府都可提出「個案合作移交」，但香港對自己母國卻不允許，實在是豈有此理。

（3）第95條規定「通過協商依法進行司法方面的聯繫和相互提供協助」，指的是兩岸四地可個別或聯合達成有關協定，但達成有關協議並不是兩岸四地進行「個案合作移交」的前提條件。「個案合作移交」的臨時措施可以先行落實，長期移交安排可逐步落實，水到渠成。

（4）第95、96條把兩岸四地間、香港與外國刑事司法協助分為兩條條文，並不意味着要制定兩套逃犯條例、刑事事宜相互法律協助條例，而是表示香港與外國、香港與兩岸三地的逃犯移交和其他刑事司法協助所適用的原則不完全相同，可分開處理。美國、加拿大、英國國內不同區域或司法管轄區，與她們與外國逃犯移交和其他刑事司法協助所適用的原則，就不完全相同。

港府停修例 糾正責任落在中央

基本法第160條規定「如以後發現有的法律與本法牴觸，可依照本法規定的程序修改或停止生效」。對逃犯條例出現的牴觸基本法的漏洞的處理，比較適用的規定是第73條第1項，由港府提出修訂，交立法會修改或廢除，程序是正當的。但現有關修例已停止，糾正責任就落在中央身上。為維護基本法權威，人大常委會也可以乘時順勢而為，據基本法第17條第3款的規定發回，或第158條的規定解釋，處理牴觸基本法的條例的漏洞。目前港府已不能處理，從樹立基本法權威而言，有作為的中央國家機構還是可以處理的。

有人認為，逃犯條例的有關限制是回歸前制定的，當時處理香港事務的官員可能不表異議，當時基本法也可能尚未制訂，就不發生牴觸問題。這種認識是錯誤的。據基本法第160條規定，對香港原有法律的審查有兩個時間段：一是回歸前／時，由人大常委會決定；二是回歸後，對是否牴觸問題的發現，基本法沒有限制時間，香港特區和人大常委會都可以審查。

然而人大常委會的發回或解釋都不能代替港府和立法會修訂，對兩岸四地逃犯移交應當採用什麼原則，可在「個案合作移交」具體實踐中總結歸納。一旦有「個案合作移交」的申請，立法會必然要辯論，被申請移交者也可能拒絕移交而提司法覆核，在立法和司法論辯過程中代表港府的律政司應當有充分辯解和認定，說明兩岸四地間移交逃犯應採用的原則。當然，兩岸四地也可以個別或聯合簽訂協議來解決。

作者是時事評論員、全國港澳研究會理事

[宋小莊]