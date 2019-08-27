歐陽五：香港解局：須從關注「真問題」始

上周，一度陷入暴力泥潭的修例風波有回歸和平理性之勢，便立即得到官方的積極回應。林鄭月娥召開記者會提到本月18日「和平遊行」時表示，她會馬上建立溝通對話平台，與不同背景人士溝通。而港府也正着手擴大獨立監察警方處理投訴委員會的調查範圍及成員數目，並會邀請英國專家協助；同時構建對話平台，「透過對話，互相諒解」。停止暴力，各方相互釋放善意，便是好的開始，才能把大家的關注點放在「真問題」上。

如今香港面臨的深層次問題，一是香港青年的國家認同及對內地認知存在偏差；二是香港長期政治意見的撕裂，社會難以達成共識形成合力；三是經濟結構固化導致的貧富差距增大。

這些問題不是示威者提出的停止修例、推「雙普選」、換特首等極端訴求就可以解決的。香港社會各界應藉此直面問題，推動改革，根治「香港病」，進而達成更廣義上的政治和解。

修例風波之初，香港社會呈現被反修例運動裹挾的情况，彷彿不反修例就是政治不正確。年輕學生受同輩影響參加遊行，面對暴力違法行為想退出卻受脅迫；一家茶餐廳的老闆娘因在店裏貼了「撐警」標語，就遭示威者騷擾詆譭。持不同意見者，或是不敢、或是沒有意識到應該將自己的觀點表達出來，一度出現「寒蟬效應」。

沉默多數不再沉默 避免香港墮深壑

上周五，逾500輛的士掛國旗進行「護港」遊行，呼籲社會反對暴力、回歸法治。這個此前一直沉默的群體，開始表達發聲。他們表達的訴求樸素而直接，「停止暴力，因為暴力破壞家園，也影響生意」。

實際上，無論是的士司機，還是茶餐廳老闆，都在香港勤勤懇懇營生。他們才是把香港當作自己家園的市民，代表着香港社會之基。當這些「沉默的大多數」不再沉默，便是一個更具代表性的真正共識得以孕育的基礎。基於此，才能避免香港問題淪入無解的深壑。

另外，媒體此時應起到彌合社會的作用，而非使各方觀點繼續撕裂。這一點，香港和內地媒體都在轉變。

香港媒體的議題終於從「警察有沒有過度暴力執法」、「五大訴求有沒有被滿足」，轉向釐清表達觀點的界限，向建立對話平台的具體方案建言。而一些內地媒體，也不再是簡單地「責暴」、「撐警」，而是更多理解香港，從香港現實利益出發，探討問題解決之道。

實際上，對於港媒來說，在各方對話平台尚未建立之時，理應充當交流觀點媒介的作用。而內地媒體也應意識到，除了表達觀點外，操作層面的細微之處，也將成為港人認識內地的重要窗口、消除認知偏差的機會。

時至今日，暴力再次升級，只會惹人厭憎。社會去暴力化、盡快為香港解局，已成為各界共識。愈來愈多人開始關注香港「真問題」，推動社會反思，停止政治訴求極端化，呼喚積極、理性、建設性，這才是解局的好開始。

作者是時事評論員

[歐陽五]