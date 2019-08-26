張釋之：讀〈我們都是香港人〉有感

〈我們都是香港人〉一文中，指出了一些香港讓人堪憂的現狀。如今的現狀確實讓人瞠目結舌。暴力似乎已習以為常了；在一些人口中，香港儼然已成了一個與中國截然分開的實體，港人已不是中國人。不少人應該都看過一個視頻：因機場停止運作，有滯留香港機場的外國旅客對示威者說，台灣和香港都是中國一部分，你們都（不應在這裏鬧事）應去工作；一群年輕人舌戰該外國人，問對方知不知道香港和中國根本不同，稱「當香港變成中國的時候，你在這裏就沒有生意可做了」，並反問外國旅客「你是否只關心個人旅程？」

8月16日中環遮打花園集會主題是「英美港盟，主權在民」，發言者從知名的政治人物，到年輕的學生領袖，都在呼籲英美等西方國家採取制訂《香港民主及人權法案》等措施，直接干預香港事務，並聲稱港人站在對付「極權國家」的最前線，但又拒絕被扣「勾結外國勢力」的帽子。

衝擊者圍繞「港人」概念劃下鴻溝

抱持這些觀點和思維的，無疑都是真正的香港人。正是帶着這種已深入心底的身分認同，這些人才會對試圖「送中」（這「精煉」的口號其實是多大的曲解！）的政府如此痛恨。仇恨之深，已到了恨不得決一死戰的地步。這種深層的仇恨，不是因為暴力衝擊者不知道「我們都是香港人」；相反，而是他們對「香港人」的概念太了然於胸，圍繞「香港人」這個概念劃下的鴻溝太深，以致把林鄭月娥和執法的警察都劃在鴻溝之外。更不用說因此才出現在機場私刑禁錮、暴打和折磨內地人的殘酷一幕。

這個時候提醒暴力橫生的社會「我們都是香港人」，良苦用心可以理解，但似乎不是真正解決問題的正途。

曾先生為香港重新上路開出的一個藥方是：「我們有權知道真相，而只有真相，才能讓香港重新上路。但我們同時還要有心理準備，真相有時候可以非常尖銳，讓人刺痛。」這個提醒非常嚴肅，似在預示導致這次運動的直接起因，即《逃犯條例》修訂，以及隨後兩個多月來的局面中，有多少被掩蓋的深層真相，有待發現和揭露。應該承認，這次如此徹底改寫香港長期和平、穩定、法治社會面貌的運動，曠日持久，衝突各方的作為互為因果、相互纏繞，其中的一些事件和因素，是有必要認真廓清的；但搞清真相，並不應成為止暴和恢復秩序的前提。曾先生這句話說得對：搞清真相可能是「十分漫長的治療過程」。

搞清真相 不應成為止暴的前提

〈我們都是香港人〉談到了聖雄甘地。甘地是出生於1869年的印度精英，19歲即留學英國攻讀法律，學成歸國後取得了大英帝國的律師資格。被一家印度公司派往白人種族歧視嚴重的南非工作期間，眼見印度移民在南非的公民自由和政治權利被剝奪的現狀，並且親身經歷買了一等車廂車票，卻被要求換到三等車廂就座，拒絕服從而被人從火車中扔了出去的屈辱，深深喚起了民族意識，逐漸成為社會政治活動家。

回國後甘地參與「國民大會」（國大黨），成為印度民族主義運動和國大黨領袖。在追求民族獨立的過程中，甘地帶領印度民眾，先是採用抵制英國貨、號召印度人加入英軍投身一戰，以犧牲來換取英國放棄對印度殖民統治等方法，但沒能動搖英國統治印度的決心。英國還曾施以殘酷的武力鎮壓。著名的1919年「阿姆利則慘案」中，英國政府和僱傭兵向和平集會的人群開槍，數以百計的錫克教、印度教和穆斯林教徒被殺。面對殖民統治者的棍棒和槍殺，和自己多次被投入監獄的遭遇，甘地堅持「非暴力不合作運動」，並經歷多次為世人所知的絕食抗議。

部分港人現在仿效的不合作運動，甘地是始祖。只不過甘地追求的，是讓印度擺脫英國殖民統治，爭取民族獨立；而香港這次參與不合作運動的人，有的則打着港英旗，或乾脆打英國旗。甘地泉下有知，不知作何感想。

提倡寬恕、和解及愛，意念當然是好的，是在呼喚社會的正能量，在哪裏都應該提倡。當年印度那些在英國人眼裏等而下之的民眾，在甘地的感召下就做得了。強調「因為這裏是香港，我們是香港人」，所以「我們做得到」，未免過於狹隘。

註：2019年8月21日《明報》（https://bit.ly/31RNUx9）

作者是新範式基金會資深研究員

[張釋之]