黃以謙：一國兩制存亡 取決於民意能否上達

九龍城市區更新地區諮詢平台 ，曾是特首林鄭月娥的得意之作。但如果以此為藍本去照辦煮碗為香港收集民意，我相信成效不大。筆者曾任九龍城區議員，知道市民對此類平台的看法。要一個諮詢平台得到民意擁戴，便要做到有雙向溝通。參與者講了的話，官員不可以只聽不回，也不可以「你有你講，我有我講」。因此，主持平台的必須是話得事的問責官員，而非公務員。平台收到的意見，要當場回應。可惜要這樣做，卻似乎超出現政府體制的能力極限。

問責官員須離開冷氣房 聆聽民意

最有效的諮詢辦法當然是仿效民主國家，定期舉辦所謂的「市民大會」（town hall meeting）。出席的政客會任由市民提問，並即時作答。筆者曾協助官員進行過近似的地區論壇，發現最大問題就是無論官員或公務員，他們都極度害怕群眾，根本不敢說出真心話，所以無法雙向溝通，更加難以壓場。我建議政府要舉辦市民大會，但是卻要由全港60多個分區委員會負責舉辦和召集街坊參與者，問責官員輪流出席回答問題。由於分區委員會既不政治化，也熟悉民情，他們應有能力紓緩官員對民意的恐懼，讓這些大會能發揮到反映民意的作用。

另外一個民主國家（甚至新加坡）常用的，就是「民意診所」。民選的議員，就算當上總理或部長，都會定期在其地區辦事處接見市民、聆聽意見，也會幫手解決問題。香港的問責官員必須每星期都離開冷氣房，放下自尊到區議員辦事處，定期接見未經篩選的市民，聆聽他們的民意。官員如果經常有機會親自與草根群眾一對一談話，構思的施政便不會和民意相差十萬八千里。政府精心研究的政策一出爐便被所有人抨擊的困局，將可能有所減少。

收集民意的最高境界，就是像瑞士一般經常舉辦公投，並以此作為政府施政藍本。公投實際上並不牴觸《基本法》，但卻會挑戰政府權威，相信大部分官員都會難以接受。因此，筆者建議研究用手機程式（Apps）做平台，政府定期提出一些政策議題諮詢民意，市民可以經Apps一人一票表達意見，政府也會按照收到的意見辦事。由於提出議題的主動權在政府手上，政府大可避重就輕，富爭議的便不提出，相信此舉難以動搖其管治權威。但如果電子公投辦得成功，香港便是世界上直接收集民意的先驅，政府也有望扭轉反佔中後墮入的頹勢。

此時此刻香港的領袖必須提出令人眼前一亮的新思維，帶領群眾走向他們認同的新方向。除非做到民意能上達，否則市民心中那條刺將無法拔除，一國兩制也難以踏出困境。

作者是精神科醫生、九龍城前區議員

[黃以謙]