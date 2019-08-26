曾俊華：香港未來須發展另類教育

教育的真正意義

很多人常問教育的目的或真正意義是什麼？不同世代的人有不同看法，很難有真正的答案，不過其中一個目的肯定是傳承。在石器時代，父親教兒子生火，兒子從中學習這項生存技能，就是傳承。另一個目的自然是發揮學生的多元潛能，不過這是知易行難。

現時香港使用的課程仍是19世紀工業時代的課程，以效率為標準，將全部學生放在一班統一教授。但事實上每個學生的發展程度和速度都不一樣，統一教授只會窒礙學生發展，這亦是現時香港課程上的缺陷。

我們的課程落後於時代發展，老師培訓不足，卻為學生準備21世紀的生活、學習和工作，這實在是很大的難題。加上香港考試制度控制了課程發展，令學生學習愈趨死板。現時科技發達，很多東西已是隨手可得，人工智能更可解決多項疑難。究竟我們是否還要教小學生3位數除5位數呢？是否要人們記住不同的星球呢？很值得專家深入檢討。

新時代工作性質的改變

21世紀新時代的來臨，將會令很多原有的工作性質改變。現時很多家長很想小朋友完成學業後做「三師」，即律師、醫師或會計師。眾所周知這些都是賺錢的行業，能提供安穩的中產生活，一世無憂。不過大家要明白，現時「三師」很大部分工作將會被人工智能取代。以律師為例，若要尋求法律意見，找一個律師去做資料蒐集可能要一至兩個星期，但用電腦程式則短時間內已可提供專業意見，而且準確無誤。醫療方面，機器比人手更快更準，偵測癌症等各類頑疾絕無難度。至於會計很多亦可以DIY（do it yourself），不用依賴他人去做。所以，時代正在改變中。各方面持份者包括教師、學生、家長、校長甚至社區人士或僱主都要改變自己固有看法，才能迎接21世紀來臨。

現時很多僱主請人已不再只看文憑，而是更重視他所需要的技能。這些技能是什麼？暫未知道。美國有一個名為「Institute for the Future」的智庫，它曾做過研究，在未來15至20年間，新的工作將有八成多在今天仍未見到。雖然這種情况在香港還未普遍見到，但我相信這日很快便會來臨。只有做好準備、靈活變通，才能適應時代所需而不至落後於人。

藍領白領 無大分別

現時香港教育過於看重文憑試，缺乏其他技能訓練，這是有點偏頗的。我覺得香港是需要多一點手做的技能，才能貫徹學生全面發展。以前我在美國讀中學，有金屬、木工、陶瓷工作坊。我甚至試過磨玻璃，造一個望遠鏡。在這些工作坊中，透過親身操作機器去做一件產品，這個過程非常重要。只有親身接觸、自己創造，才會使自己設計出來的東西可以實際應用。

在此我可以舉一個例子。我是麻省理工學院在港成立的Innovation Node一個負責人，曾籌辦一些工作坊，要本地大學生和麻省理工學院學生聚在一起，然後分組，限他們3個星期內發明一件物件。結果發現香港學生多數負責編寫程式，一落手做實務就出現困難。如果學生不懂設計，那麼做出來的產品和概念上就會存在差異，繼而出現問題。

香港一直以來將做學術和做職業實務兩者截然分開，結果造成藍領和白領的差別。在21世紀後工業時代，藍領和白領的界線已經模糊。現在所謂白領要有藍領的技能，而藍領亦要有白領的知識，兩者工作亦經常重疊。所以世界正在改變，教育亦應因應社會實際所需而調整。

創新的重要

由於教育是導人向前邁進，所以創新非常重要。這個道理大家都明白，但要放棄實利回報而投入科創，卻並非人人做得到。很多人不願創新，主要是怕失敗。大家要明白當你引導學生去創新之時，就需接受失敗是當中一部分。只要明白每次跌倒皆是向前，而每次起來時已向前行多一步，這樣創新的路就可愈行愈遠。只有不斷創新，社會才會進步，教育才會變得有意義。

教育資源再分配

隨着科技進步，人愈來愈長壽，我建議教育資源亦應重新分配。現在所有教育資源都放在人生前面的20多年，由幼稚園到大學，從不間斷。事實上可不可以中間稍有停頓，三四十歲讀一次，五六十歲又再讀一次呢？

讀者可能以為這是天方夜譚。最近我正在翻譯一本舊隊友的書，他的一生很值得大家借鏡。他在麻省理工學院讀了一年後，決定想做世界冠軍，於是毅然放棄學業。結果回去訓練，終於成為世界冠軍，然後才回校繼續讀書。後來他除了得到一個醫生證書外，還取得博士學位，現在有兩間藥廠。這個故事告訴我們：人生是可以終身學習，只要永不放棄，在不同階段接受教育，最終亦一樣能夠貢獻社會。

總括而言，教育是因時制宜、因人制宜。現時香港教育已變得死氣沉沉而僵化，也許發展另類教育，對香港未來是一條新出路。

作者是前財政司長、薯片叔叔共創社創辦人

[曾俊華]