曾志豪：林鄭揚湯止沸 警察抱薪救火

8．18香港百萬人風雨中和平表達心聲，卻換來林鄭政府在集會未開始的情况下發出「遺憾」聲明，指摘市民針對警方執法的指控。

這個早來的聲明表明了林鄭政府強硬撐警的立場，也代表這個政府對民意的藐視。

林鄭的真心話，應該就是示威市民「no stake」，她只關心警隊士氣。在這種前提下，誰還相信，林鄭願意和社會溝通？

溝通是為了聆聽意見。但正如李嘉誠所言，這兩個月示威者發出的聲音，已是震耳欲聾，林鄭根本毋須建立什麼溝通平台，也應該一早聽到社會的聲音和訴求。如果聽不到，說明林鄭政府失職；如果聽到但不作為，則證明問題並非「聽不到」，而是「做不到」。

五大訴求清晰，林鄭應該想辦法，分優先次序回應，毋須再花精神扮聆聽民間聲音。最怕林鄭藉「溝通平台」之名，蒐集社會意見，然後便「各界都有不同訴求，眾說紛紜」，淡化五大訴求的代表性。屆時便說，原來社會人士反映有「教育問題房屋問題就業問題」，所以解決方法便不是「五大訴求」，而是要全面諮詢市民如何改革施政云云。

市民要求的公義，不見天日。

當年政府面對23條遊行時，也用過這種招數，硬要說並非所有上街的市民都反23條，自欺欺人。

警方在醫院病房虐打無反抗能力的伯伯事件，算是壓垮警察公信力的最後一根稻草。老伯無關政治，單純醉酒糾紛，警察也能下如此毒手，而投訴警察課也完美示範了「自己人查自己人」的怠慢和荒謬。

林鄭口中的「現有投訴警察制度行之有效」，「有效」到連病房有無CCTV也不去調查，「有效」到連投訴人也可以「未能聯絡」。監警會副主席張華峰「火上加油」，指「速龍」沒有警員編號，是為了「無後顧之憂」。無效的監管機制，造就警員濫權「無後顧之憂」。

民間不止希望成立獨立調查委會員處理這次抗爭運動，更多人意識到，警隊要全面革新，包括有真正獨立的投訴機制。但這明顯觸碰警隊切身利益，更難成事，最糟可能出現1970年代的「警廉衝突」。不受制約的政權漠視市民，不受制約的警權傷害市民。他們還要為高溫社會增添多少柴薪？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]