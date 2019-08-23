莫哲暐：五大訴求 為何缺一不可

堅持撤回 是要政府屈服於民意

為何一定要撤回《逃犯條例》修訂呢？相信大部分人心底裏都相信，港府不會再敢推行有關修例。然而我們堅持要撤回，就是要林鄭月娥和其政府屈服低頭。林鄭之所以用「暫緩」、「壽終正寢」等字眼，乃因其高傲自負，看不起人民。我們無任何責任去保住其自尊，給她下台階。要求撤回，就是要其政府屈服於民意，要清晰告訴所有管治香港的人：人民方才是真正的主人，不容官員放肆。

撤銷檢控抗爭人士和「暴動」定性，乃是實行正義之所需。林鄭說這違反法治，企圖繼續以法庭為遮醜布以施行政治打壓。在不少有法治的國家，都有特赦的舉措，是法治所兼容的。不少港人依然相信法治神話，認為只要把問題交給法官，就可以公道解決。

撤控撤「暴動」定性 是終止暴力

真的嗎？律政司政治檢控已是常識，法庭苛待抗爭者也人所共見。到今天為止，元朗襲擊只有兩名施暴者被控，而警察則無一人要上庭。法治？這是誰的法治？被控告的抗爭者甚至路人，要經歷漫長司法程序，磨耗金錢精神；而控方所用的，卻是納稅人的稅款。這樣公道嗎？有抗爭者可能要面臨10年的暴動罪刑期，大家撫心自問：合理嗎？不，撤控、撤定性不是姑息暴力，而是終止暴力。可能有人仍然相信法治未死，但我想也無法否認法治已殘。撤控就是重建法治的第一步。

一些中間派甚至溫和建制派都提倡要成立獨立調查委員會，可見已有公論。然而我們要一個怎樣的委員會呢？要建立一個徒具虛名的委員會，敷衍一下民眾，各打五十大板，非常容易。這肯定也是政府目前準備「過骨」的方法。

獨立委會調查後須有實質後果

我們不是傻的，當然不會容許政權蒙混過關。委員會必須以徹查警暴為首要目的，範圍當然包括警、黑涉嫌勾結，襲擊市民，並有足夠法定權力傳召疑兇和證人等。更重要的是，調查之後必須有實質後果，即制裁和改革。參考外國例子，部分願意頂證及懺悔的警員，可以考慮從輕發落。然而所有涉事高層、指揮官、施虐開槍的警員，必須受應有制裁。警隊早已爛透了，不受任何制約，肆意妄為。如此腐化，人民不可能容許他們繼續執法。因此委員會必須提出徹底的改革方案，政府也必須跟從。

對，很多人真的仇警，因為我們見到警察可以惡行做盡而無任何後果。只有合理制裁和改革，方能化解仇恨。

至於委員會的組成，當然不可能包括任何政府人員。然而誰適合出任成員呢？其實以成立委員會去化解民怨的時機，早已過了。假若政府本身無任何改革，無論委任什麼有名望的人去主持委員會，都不可能服眾。我們憑什麼相信政府會接納委員會的調查結果和提出的方案呢？說穿了，就是委員會必須在第五項訴求實行後，或起碼實行中，同時設立。

推行民主改革、實行普選政府首長和立法會全體議員，乃眾人之所望，也是從根本化解一切恩恩怨怨的唯一途徑。林鄭、李家超等「送中」官員落台，只是基本禮節。我們要的是民主改革。所謂民主改革，必然不可能是在「8．31框架」下推行。不要跟我說「8．31框架」是北京定下的，所以不可能觸碰。既然是北京定下的，即北京可以移除。

北京和港府要「維穩」的話，可能會要林鄭落台（甚至要她講一句「撤回」），交由張建宗署理。繼而成立一個「唔湯唔水」的委員會，以長期調查拖下去。然後繼續搜捕，檢控加劇。甚至可能提出在「8．31框架」內重啟政改。這樣中間派會收貨，部分保守泛民會收貨，不少疲倦的港人也會願意「袋住先」，而國際壓力也會消解。

但各位，這樣真的解決到問題嗎？對，可能遊行集會會減少甚至停頓，武力衝擊也會因打壓而「暫緩」。但前線的抗爭者只會覺得被溫和派所背棄，繼而走向更極端，實行「血債血償」。5年前打擊雨傘運動抗爭者，以為「回復平靜」，結果今日如何？（不要忘記本地《國歌法》即將來臨。）

不是要恢復舊秩序 而是徹底改革

那些吹和風或準備妥協的朋友，請問一問自己：願意活在警察國家中嗎？願意數年後又再一次流血鎮壓嗎？願意表達訴求時要冒着被斬、被槍擊的危險嗎？

請記得，我們不是要「恢復」（restore）舊有秩序，而是要徹底改革（reform），令香港重生。民主改革，只是非常卑微的訴求。虛假的平靜和穩定，永遠只是沉睡的火山。五大訴求，環環相扣，缺一不可。只有實行所有訴求，香港方可能欣欣向榮。

作者是自由撰稿人

[莫哲暐]