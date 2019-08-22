許承恩：反修例風波——通識課堂一大挑戰

9月2日後，尤其在中學，有可能出現不同持份者的衝突及一系列的不合作運動，學校將成為全港關注點。

提及社會爭議，多年以來，通識科多次成為傳媒焦點。一方面，公眾認同通識科理念，亦有研究指出通識科鼓勵多角度思考，有助學生更成熟分析議題，不至偏鋒。但同時也有人批評通識科施教、考評出了問題，有可能令中學生更為激進。

既是如此，9月2日以後的通識科教學、考評運作，必被關注。

通識科重視「議題探究」，也重視如何運用知識、概念，且強調價值觀教育的重要。那麼在此時此刻的香港，通識科將扮演什麼角色？

其實不止是通識課，在其他科目課堂或一般學校場景，所有教師也面對以上難題：究竟教師如何應對反修例風波議題？

無可否認，如果學生要求討論反修例風波，教師沒有可能視而不見、聽而不聞。教師當然沒有可能阻止學生表達想法，要求學生絕口不提反修例風波。反修例風波影響不少青少年情緒，如果學生受到困擾，主動提出討論，教師的確有責任提供寬容、理性討論的環境，並紓緩、疏導學生情緒，教師也能夠表達關愛，對學生作出情緒支援。

不過，教師不宜在此時此刻以高高在上的授課者角色主動解讀、教授反修例風波，此舉很有可能適得其反。始終，反修例風波仍處於發展階段，錯綜複雜，社會充斥多種極端聲音，事件發展不斷存在變數。加上現今社會資訊發達，互聯網充斥各種資訊、傳言，很多人認為自己是專家，學校也是「微型香港社會」，不同持份者、立場並存，有一定張力，教師如自以為擁有「終極話語權」進行教授，有可能激化爭議，影響學生情緒。

筆者認為以上原則同樣可以放在通識科課堂中。有人認為通識科課程無邊無際，是時事科，事實不然，教育局課程發展處也有明確指引。9月開學後，不同學校通識課堂有固定的教學進度，教師可依教學進度教授不同單元的恆常議題、基礎知識與概念，毋須為反修例風波調節原有教學進度。若然學生情緒實在波動，很想討論反修例風波，教師可容許學生抒發感受，鋪陳事實，並以支援學生情緒角度處理。

另外，如果學生希望了解更多與反修例風波相關的基礎知識與概念，教師宜以處理一般議題的慣有方式專業處理，作出教導，如教師可正確解釋一國兩制、《基本法》、法治，毋須為反修例風波作特殊處理。

教師中立的迷思

提及教師與學生在課堂裏討論具爭議的議題，不少人會關心何謂「教師中立」，甚至質疑有沒有「教師中立」的存在。

現實層面，「中立」難以被解讀為「各打五十大板」或「不表態」了事。以這次反修例風波為例，校長、老師多番被迫表態，就算校長、老師表達自己有「中間」立場或「暫不表態」，仍會備受攻擊，因為「中間」立場或不表態仍被視為立場的一種。

參考通識科課程文件，當中有提及「教師中立」的爭議。文件指出「教師可以成為良好的楷模」，所謂「中立」，其實是一種「尊重多元、包容差異」的教學方針，為學生「建立正面的價值觀和態度」（頁68）。

由此可見，教師在學生面前，針對某些特定議題，不論是拒絕表態，表示中立，或被迫表達支持或反對立場，已能預見。不過更重要的是，教師具有一定的權威性，就着一些沒有違反正面價值觀的觀點，以及多元觀點並存的議題，教師切忌強迫學生接受自己立場。在跟學生討論的過程中，教師必須尊重多元、包容差異，抱持寬容、理性態度。

價值觀教育的重要

剛才提及，教師不宜在此時此刻自以為擁有「終極話語權」教授反修例風波議題。不過，就着價值觀教育，教育工作者必須有所堅持。

除了提供寬容、理性的討論環境，教師必須持守基本價值觀原則，如尊重、關愛、守法、反暴力等。學生不論心中有什麼理念想法，教師絕不可能接受學生冒生命危險衝擊，教師亦要堅決否定學生違法表態，用個人未來前途作賭注。

至於中學罷課，正如8月16日教協也有提出理據「不會推動集體罷課或要求學生作政治表態」，加上教師須保障所有學生公平學習的權利，教師須予以否定。

現時不少家長已擔心中學生情緒易被感染，一不為意，他們會變成激進者的「前哨兵」，為激進者遮風擋雨，並為一時政治爭議影響一生。此時此刻，通識科作為教育大體系一部分，需繼續肩負使命，指導學生在多元紛擾日子如何自處，捍衛正面價值觀，應對多角度觀點，在非常時期守護孩子，與整個教育界一起努力，讓香港中學校園成為學生的「安全網」和「心靈加油站」。

作者是資深通識教育科教師、行政長官卓越教學獎（通識教育科）獲獎教師

[許承恩]