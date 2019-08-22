陳帆川：社交網絡巨擘封殺假新聞 大陸網民急什麼？

眾所周知，盈利至上的facebook亟欲進軍大陸市場，其創辦人朱克伯格甚至一度邀請習近平為女兒改名，熱愛中華人民共和國的程度遠超大部分港人，到底是什麼驅使該集團槓上中共，高調炮製一宗國際頭條呢？

撇開美帝老謀深算等陰謀論不談，從業務經營上看，Twitter及facebook封鎖假帳戶並非突如其來。雖然假帳戶轉載假新聞，可為社交平台帶來更多的用家和更大的流量，但假帳戶對平台來說始終屬於負資產，因為他們不會如真實用家一般突顯多元化的個人興趣，也不會主動為精準投放的廣告帶來轉化率，長遠還會降低平台可信度。簡單來說，他們的個人資料和用戶習慣皆是子虛烏有，一文不值。

你登入facebook帳戶時，有否試過被要求回答朋友名稱等問題？那就是它防範假帳戶的其中一項措施。無論在Twitter、facebook還是Instagram，許多帳戶每年總會經歷一次粉絲急跌，那亦是平台清理假帳戶所致。所以就如兩大平台的新聞稿所言，封殺帳號並非出於內容問題，而是動機與真假的問題。套用香港的色彩去講，即是並非黃藍的問題，而是黑白的問題。

反對「反送中」運動者擁抱假新聞

Twitter及facebook打假，大陸網民立即將其上升至言論自由的層面，充滿黑色幽默。先不說他們其實被自己所崇拜的祖國封殺在所有世界知名的平台之外，即使純粹審視他們的輿論陣地微博和微信，其封殺帳戶和言論的密度亦是世所罕見，包括連「小熊維尼」此人見人愛的卡通人物亦慘遭「河蟹」。若說西方社交平台的封殺出自客觀真假，大陸社交平台的封殺就是出自主觀政見，不能混為一談。

有人說，雨傘運動是黃藍之別，「反送中」運動是黑白之爭。「反送中」的支持和反對者不僅政見迥異，還在邏輯及人格上出現分野。反對運動者熱烈擁抱假新聞及小道消息，熱中以片面之詞大做文章；反觀支持運動者時刻掛在嘴邊的是fact check（查證），甚至常因追求真相而內訌。這一次，Twitter和facebook做了一次大型fact check，大陸網民再度上演一場愛國大戲。這不是政見分歧，而是層次差異。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]