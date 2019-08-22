張釋之：「和理非」以警方放棄執法為前提

遊行以無暴力衝突結束，發起者驕傲地宣稱這是「和平、理性、非暴力」（和理非）的；同時示威者也不掩飾地宣稱，「至少今天可以『和理非』」，說明示威者「既可勇武，也能『和理非』」。也即是，之所以如此克制，是為了證明他們不總是暴力的，暴力是政府逼出來的；該天之後，隨時可恢復使用。

在這樣的目的之下表現「和理非」，而且組織者明顯動用了許多維持秩序的資源，在黎智英、李柱銘、何俊仁等「大佬」的周圍，還用黑色索帶圈出了一個類似保護區的空間，也難怪果真基本上能秩序井然。而主辦方說好那一天是「和理非」的，就說到做到，動員力和約束力都以事實證明了，用不着像此前每次遊行結束出現暴力衝擊後那樣，出來聲稱暴力衝擊與遊行無關，少費不少口舌。

但如果這個社會還能允許一點點客觀公正，那就不能不說，能成就8．18「和理非」，是警方以放棄執法為基本條件的結果。

「流水式集會」視法紀如無物

民陣向警方申請「不反對通知書」時，是標明了遊行路線的，即由維多利亞公園至中環遮打道行人專用區。但警方只批准了維園集會申請，而反對遊行。民陣就有關決定向公眾集會及遊行上訴委員會上訴，委員會經聆訊後，大多數委員都認為該集會及遊行將會對公眾人士的安全構成嚴重威脅，加上近期遊行後一連串的暴力事件，所以維持原判，遊行仍不獲批准。不管申請方是否認同警方及上訴委員會的決定結果，有關決定都是按照法定程序作出的。無視有關決定而仍然舉行遊行，遊行本身就是非法的。

在此基礎上而又倡議「流水式集會」，即不遵守任何遊行路線和區域的限定，人群興之所至，如水之流動，流到哪裏算哪裏，就更是視任何法紀如無物。何况，過程中也不是完全沒有可引致暴力的星星之火。同樣能大致和平的前一天（8月17日），有人在天橋上向警方扔垃圾桶，警方不得已發射了一枚布袋彈。8．18遊行隊伍中，更多的人以密集的激光筆照射警察臉部、政府總部和駐港解放軍總部的外牆及窗戶。新聞鏡頭所見，被照射的警員臉部佈滿藍光，好在已佩戴護目鏡，似乎不以為意。

從面對不被批准的遊行，到任由示威者「流水式」佔街為王，再到被激光筆照射而不為所動，如果警方不是如此克制，原本這一切都足以引發事端。遊行發起人能驕傲地宣稱「和理非」成功，實際上是以警察完全放棄執法才得以實現的。這樣的「和理非」再多幾次，香港的沉淪，與受暴力衝擊的結果一樣，將無力回天。

為了達到「保持一天『和理非』」的目的，可以看出，示威者忍得何其辛苦。更加辛苦的，則是那些依靠工作、手停口停的市民。8．18當晚近10時，筆者遇到一名欲哭無淚的的士阿伯，說自己跑了一天，才掙了300元。

沒有暴力衝擊都已是一件可以誇耀的事，香港何時才能回復安寧？

作者是新範式基金會資深研究員

[張釋之]