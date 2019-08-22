王慧麟：不怕「攬炒」

覺前景暗淡中產 未必與抗爭者切割

「送中」條例所帶來的，對一些溫和專業人士有好大的衝擊。有朋友的金鐘辦公室，樓下就是示威者的戰場，即使是隔着厚厚的玻璃，也嗅到催淚煙的殘餘氣味。6‧12示威及其後「送中」條例的「收皮」，實在是鬆一口氣，因為他們公司，現在大部分生意都要「北上」，如果「送中」通過，他們公司要重新部署北上工作的人員，以及北上工作的風險。

當然，「送中」條例及其後的一連串示威事件，以及政府對「五大訴求」的漠視，以及隨之出現的鎮壓濫捕之事情，讓筆者身邊的資產階級的想法，有好大的轉變。首先，對於北京的所謂「一國兩制」之承諾，以前或者都會抱着「信則有，不信則無」的想法，現在應該完全破產，幾近「謊言」。他們都知道，「送中」條例之送終，是因為示威青年以及G20會期逼近，北京在內外交迫之下被迫妥協。「一國一制」的judgment day，終有一日會到臨。

其次，既然對前景有相對暗淡的想法，不代表他們會與青年及抗爭者切割，但他們對家庭未來之部署，就有不同程度的調整。當然，工作上一時三刻不容許辭職或移民的，會想辦法少些消費，多些儲錢供子女出國留學。可移民的，也會思考移民的國家及地區。大抵你可以批評，為何這些「搵夠賺夠」的專業中產那麼自私自利，在這個危急關頭想的不是如何留港抵抗，而是「散水」，遠走他方。香港專業中產，也不是完全利己主義的信徒，至少大部分都十分支持示威青年，但為自己家庭盤算未來，也不過分吧？

北京文攻武嚇 分化不到民主派陣營

所以，這也解釋了，為何北京近兩個星期的文攻武嚇，達不到分化民主派陣營，讓溫和民主派與激進民主派割裂。北京的劇本是，政治上威嚇「一國兩制」會變成「一國一制」，經濟上逼工商界表態示忠，由中產階級到上班族無一倖免，否則就要辭職收場。至於在武力上，就有武警及軍事演習，製造一個緊張氛圍，讓熱愛經濟求穩定及腳軟的溫和泛民，與激進民主派及抗爭者切割，再由他們帶動社會輿論去緩和局勢。

但當不少民主派的溫和派支持者已經另有盤算，甚至有最壞的打算，更有一些已經在倒數日子時，那麼所謂「一國一制」殺埋身、「大攬炒」等恫嚇，已起不了作用。而且，更有溫和民主派雖然不能在前線，但在專業各層面方方面面協助示威者。他們一直不願與激進派及抗爭者割席，再加上外國施壓，北京最終沒有用「10分鐘」的車程派人來香港鎮暴，這一波的文攻武嚇達不到預期的效果。

加上，最近美帝總統特朗普（侵侵）在國內政治壓力下，一改過往不干預港事的操作，說了一句lining up with Hong Kong，還提出會將香港問題與中美貿易談判協議掛鈎。綜合侵侵近兩周的說法，他期望中國國家主席與示威者會面及對話，亦期望香港問題可以人道解決。面對示威者的五大訴求，以及美帝的壓力，加上周日「和理非」主導的和平示威沒有後續的衝突場面來看，香港政府的回應卻是一個加長版的監警會，以及一個所謂多方溝通的平台，對五大訴求仍是沒有正面回應，難道政府以為這樣做，由唐英年扯頭纜的一大班工商界建制人士，就可以將溫和民主派扯開，以至勸走激進派及抗爭者嗎？

政府要做到人道方式處理現時的問題，正面回應五大訴求就可以了。現在還在整色整水，將資源花在與一堆建制派的工商界及建制人士搞溝通平台，搞一個建制派擴大會議，究竟政府的時間及精力，是要重複不斷地與建制派對談，還是要處理美帝的要求，以人道方式處理香港問題呢？

作者是時事評論員

[王慧麟]