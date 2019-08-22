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2019年8月22日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：深圳的突破能起輻射作用／文：張志剛
聞風筆動：建制派推動設調查小組 盼示威者休戰買時間／文：李先知
李立峯：媒體直播——民意對警民衝突的判斷
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張釋之：「和理非」以警方放棄執法為前提
陳帆川：社交網絡巨擘封殺假新聞 大陸網民急什麼？
許承恩：反修例風波——通識課堂一大挑戰
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筆陣：深圳的突破能起輻射作用／文：張志剛
【明報文章】中共中央和國務院日前發表《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》文件，這份文件是由中共中央和國務院共同具名發表，可以顯示出其高度的權威。
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筆陣：深圳的突破能起輻射作用／文：張志剛
聞風筆動：建制派推動設調查小組 盼示威者休戰買時間／文：李先知
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