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筆陣：深圳的突破能起輻射作用／文：張志剛

【明報文章】中共中央和國務院日前發表《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》文件，這份文件是由中共中央和國務院共同具名發表，可以顯示出其高度的權威。

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