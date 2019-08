羅崑：同呼吸共命運 我們沒有任性的資本

如果說特首不設法打破僵局,事態發展的結果將會造成港人「全面皆輸」的局面,這絕對不是恫嚇他人的謊言,從近期港澳辦說明中央對港局勢的立場和看法,以至本港不少社會人士發表一國兩制的「底線論」,充分顯示中央對港發出最強烈信息,是對香港局勢作了最徹底及最壞打算。但對一小部分仍堅持己見的激進暴力人士,這番說話顯然一切只是徒然。

然而事態似乎又出現轉機。昨日特首在行政會議前表示,就目前修例風波展開工作,構建「開放、直接」的對話平台,更會聯同各司局長落區,讓各階層不同政治立場人士參與。

不懂見好就收 推香港落深淵

需理解的是,社會是由不同階層人士組成,8月18日大遊行顯示大部分港人是出於愛好和平表達訴求的意願,不論「藍絲」還是「黃絲」,都會認同這一說法。但假如仍有人不懂「見好就收」,繼續採取非「和理非」(和平、理性、非暴力)方式,爭取「缺一不可」的5項訴求,只會令香港情况一發不可收拾,推向無盡深淵。要知道的是,佔社會大多數的「淺藍」及「淺黃」普通市民,對示威者「破壞社會設施」、「堵塞交通道路」及「不合作運動」深感不滿,這等同綁架他們一起散播敵視仇恨的種子。

反對派應擔當代理人角色

坦率地說,反對派在整個事件上的角色缺乏擔當。在事態發展初期積極醞釀社會敵視中央的情緒,在事態發展後期卻又避忌作為「大台」角色,導致在整場風波中,中央、港府以至愛國陣營一直尋求不了溝通對話的「代理人」,使問題日益惡化,暴力衝擊相繼發生,情况愈發不可收拾。

假如香港反對派陣營是出於為市民構建更美好香港的良好願景,而非政治利益計算的選舉議席考量,應立即充當整場反修例事件的代理人角色。

現在是結束整場風波的最良好契機,我們沒有任性的資本,應主動全面叫停所有暴力行為及不合作運動,有利得到大多數市民支持,迫使少數激進暴力人士放棄擾亂社會秩序。反對派更應積極配合並參與政府的對話溝通平台,把你們認為是最真實的民意向政府反映,與港人同呼吸、共命運。屆時市民就會真誠相信,反對派自回歸以來是把市民福祉擺在選舉考量的前端,而非利用港人命運作為否定一國兩制的政治豪賭。香港反對派,the ball is in your court。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長

[羅崑]