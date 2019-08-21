吳智威：從監獄暴力看修例風波——官民缺互信 香港需文化更新

傳統英美公營監獄大都是以懲治為核心，強調治亂世用重典的方法，以期收阻嚇作用。但近年英美政府已深明此等用重典和阻嚇的監獄文化，根本未能解決問題；相反所帶來的問題，英美社會卻深受其害，因為大部分受過此等監獄待遇的過來人，其重犯機率高達五成甚至更高，以致監獄成為該批人沒完沒了的旋轉門。一方面為當地監獄系統帶來沉重壓力，更嚴重是因為此等監獄只重懲治和阻嚇，往往缺乏深入的支援或康復服務，而監獄更是個品流複雜的地方，不少只是初犯／刑罰較輕的囚犯，在當中習染或結交了不良的朋黨或文化，大有成為慣犯的可能。再者，在這類監獄中，即使有提供支援或康復服務，但礙於懲治和阻嚇文化，康復效果往往徒勞。

復康文化4個要點值得深思

英國皇家監獄的Ruth Mann博士解釋（註2），當處身不安全的環境下，囚犯需花費大量心力在自我防禦和保護上，無法真正投入身心改變的康復治療中。故此，如要監獄能帶來真正改變，一個具人性化的監獄文化是必須的。所以英國政府近年在監獄大力提倡復康文化（rehabilitative culture），希望能更新監獄文化。

簡而言之，復康文化並非監獄內的一個項目，或只是復康部門的責任，相反卻是深植於職員與囚犯的關係上，也需全監獄全方位配合，和集合所有人的力量，以確保監獄安全和囚犯有更好發展。再者，復康文化還有幾個要點值得深思——

（1）心存希望：不單是職員相信囚犯能改變，囚犯本身也因慢慢建立技巧和信心（如控制情緒和癮），以至對未來帶有希望（一個有效做法是讓職員、囚犯參與和建設監獄內一些正面活動）；

（2）一個公平的制度和程序：當囚犯感到制度是公平公正，權威的使用也符合程序、正當且尊重個人，他們會更願意尊重權威並與之合作，而這也有助他們和社會制度有更正面的互動；

（3）正面的肯定：對囚犯不止是一味懲罰和留意其負面表現，相反，留心囚犯微小且正面的轉變並表示肯定，以培植他們正面的社會人格（pro-social identity）；

（4）復康型的領袖：他不單身體力行，展示以上的種種，也能從錯誤中學習，並鼓舞其他人共同前行。

英國監獄的經驗顯示，一個具有復康文化的監獄，不單有助遏止監獄內暴力的滋長，更是監獄能否成功、囚犯能否重新出發的關鍵。

人民能否看到未來希望？

目下香港有如置身監牢中的桎梏，衝突此起彼落，更大的暴力隨時一觸即發。究其原因，示威者和為政者之間缺乏互信，示威者看不到應有的尊重，也不相信為政者能公平公正，和得到合理的審訊，更甚是連自身安全能否受保障也成疑問。故此防衛成了彼此關係的焦點，關係難有寸進。

更核心的是表面現象背後更深層的文化問題：人民對未來是否看到希望？對香港未來能否真正參與和改變？還是如在監獄裏，一切只是順從和聽命？香港一直引以為傲且公正的司法獨立制度，近年一再受衝擊，被機關算盡的為政者用作打擊異己的工具，多於真正為人民帶來改變。香港新生代在事件中表現的勇氣和創意，若能善加利用，定必是香港的寶貴資產。但為政者卻只懂懲處責難，或是索性將他們送進監牢，這不單斷送了大批青年的美好人生，更為社會帶來沉重負擔和內耗（有關青年與監獄的影響，將另文再論）。

為政者無視問題根源，只知高壓處理年輕人的訴求，何來領袖氣魄？怎能吸引、帶領和動員新世代為香港和中國的未來出謀獻策？

監獄需要文化更新。同樣，經歷折騰的香港也需要文化更新，這不單是止暴的基礎，更是能否再出發的唯一可能。

註1：吳智威，〈從監獄暴力看修例風波——只重權威 將埋暴力種子〉，2019年8月14日《明報》（bit.ly/2KCMjW9）

註2：Mann, R., Howard, F. F., & Tew, J. (2018). "What is a rehabilitative prison culture?" Prison Service Journal, 235, 3-9.

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「從監獄暴力看香港修例風波——文化篇」）

作者是心理學博士，現從事監獄研究工作

[吳智威]