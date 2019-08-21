趙明明：抗爭者應好好思考未來路向

根據Erica Chenoweth及Maria Stephan的研究，323個政治運動中，只有23%的暴力抗爭會成功，如1917年俄國革命及1949年中國革命；但非暴力抗爭的成功例子卻有53%，如1974年葡萄牙康乃馨革命、1989年柏林圍牆倒下，以及各前蘇聯國家的「顏色」革命。此項研究涵蓋由1900至2006年的政治運動，牽涉最少1000人；而運動是否成功，則取決於運動目標能否於運動高峰期後一年內實現。

為何暴力抗爭運動會失敗？

暴力抗爭者通常是抗爭運動中的少數，無力抵擋當權者的強力打壓。許多人雖然認同抗爭運動的目標，但道德或恐懼令他們抗拒參與暴力行動。基於宗教信條如「不可殺人」，或對人權的信念，許多人在道德上都反對暴力。有些人如長者、病人、兒童等較易受傷，或擔心政府、警察、軍隊或準軍事組織（例如有組織犯罪集團）的監禁或暴力報復。因此，暴力運動的支持者往往比非暴力運動少得多，當權者亦可以輕易將暴力抗爭者視為極端少數，並加以剷除。

此外，抗爭者的暴力行為會令他人受傷，被支持者離棄，要警察介入，亦會令政府採取更強力的措施對付抗爭行動。當暴力抗爭者傷害他人，輿論就會反彈。第一，受害人的親屬及朋友大多認為自身的福祉比抗爭訴求重要；其次，某些抗爭者及支持者視暴力為運動的污點，甚至令運動變質，因為「一旦使用暴力，運動就會失去高尚的目的」；第三，憤怒的政府支持者會加強主張政府鎮壓抗爭運動。

面對抗爭者的暴力行為，警察有責任維護反暴力的法規。因此，警察經常扣押和逮捕暴力抗爭者，減少抗爭人數，消耗抗爭資源，並降低運動的凝聚力。

如果抗爭者和警察之間的暴力對抗升級為武裝衝突或戰爭，當權者通常擁有比抗爭者更大的武力，因此通常能粉碎暴力運動。如果許多抗爭者（特別是領導者）被消滅（消失或被殺），恐懼往往會阻止同情者前仆後繼，令運動「壽終正寢」。

研究亦特別指出，當權者會安排「內鬼」作出挑釁行為（agent provocateurs），抹黑非暴力運動，並將之摧毁。就像1960年代的美國，聯邦調查局及美國當地警方滲透一個大型公民權利組織——學生非暴力協調委員會（Student Nonviolent Coordinating Committee）——令組織轉而提倡暴力，分化支持者，最終將組織瓦解。

為何非暴力運動會成功？

相比之下，非暴力運動會因當權者的暴力而吸納到更多支持者。雖然香港特區首長及警隊高層聲稱運動有「一小撮極端暴力人士」，但和平遊行的人士亦有過百萬，甚至有不少人樂意捐款、罷工、杯葛或在社交媒體上分享（如警察毆打抗爭者等）資訊。

今年8月12日，不足24小時，已有逾2.4萬人向香港「G20團隊」捐贈了1500萬港元。當過百萬人為一個目的投入熱誠、金錢及行動，假以時日，就能令政府癱瘓，直至成功爭取訴求。即使香港政府可以監禁，甚或殺害數以百計的激進示威者，卻無法在不摧毁香港的情况下，「解決」過百萬名和平的示威者及支持者。

即使當權者可以通過毆打、監禁或處決等懲罰少數人，以制止非暴力抗爭，結果往往適得其反，正所謂「壓迫愈大，反抗愈大」。當人們對當權者的暴力感到憤怒時，當權者的支持者會變成旁觀者，旁觀者會變成支持者，支持者會變成抗爭者。香港警方於6月12日使用催淚彈、發射橡膠子彈並毆打抗爭者後，上百萬人於6月16日示威反對政府。7月21日，警方未能阻止白衫黑社會成員無差別襲擊數十名抗爭者和路人。8月2日，公務員和某些一直支持政府的人士亦公開抗議。

但政府暴力也會點燃抗爭者的暴力，觸發一場暴力運動，政府乘機以「反恐」之名，為自己的暴力行為辯解。警察於8月11日疑以布袋彈射傷一名女示威者的眼睛，激怒無數示威人士，發起「還眼」行動。8月12日，中國國務院港澳事務辦公室發言人楊光即指出，香港「開始出現恐怖主義的苗頭」，為暴力鎮壓的舞台揭起序幕。

綜上所述，香港抗爭者應該好好思考未來的路向，到底是要懷着滿腔難以宣泄的憤慨，訴諸暴力，但較大機會失敗；還是採取「和理非」（和平、理性、非暴力）的策略，向當權者施壓，令運動更有可能成功？

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「非暴力抗爭的成功比率高於暴力抗爭」）

作者是香港教育大學講座教授

（數據分析及多元教育）

[趙明明]