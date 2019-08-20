歐陽五：「暴風眼」中的港人 應攜手共克時艱

經過兩個多月的發酵，這場示威者口中的「完美風暴」，終因夾雜入違法暴力行為、顏色革命特徵和恐怖主義苗頭，而變質為一場破壞力極強的社會風暴，其幕後推手也逐漸顯現。

獨特的歷史和地理環境，導致香港在二戰中淪為遠東情報中心。這一情况在回歸後雖得到一定好轉，但美、英等各方勢力，仍不時在暗中發揮着相當影響力。以美國駐港澳總領事館為例，其僱員數量，甚至一度超過在北京的美國駐華大使館。這在世界各國使領館中，絕無僅有。

今次修例風波在中美貿易摩擦加劇的大背景下爆發，當中的美國因素，不容忽視。一方面，美方情報人員多次公開接觸「港獨」勢力。另一方面，美國國家安全顧問博爾頓等人，近期又頻繁發表涉港強硬言論；副總統彭斯等高官，更是接連會見陳方安生、黎智英等人，其對香港的「關注」，早已成了干涉他國內政的口實。

更須警惕的是，美國總統特朗普近日竟公開將香港問題與中美經貿談判掛鈎。美國在修例風波中的「司馬昭之心」，可謂暴露無遺。

近期激進示威者的暴力手段不斷升級，使得各界均把目光投向北京。其中不乏別有用心者以「中央出手」挑動對立、煽動悲情，挑戰「一國兩制」底線。

須知，國務院港澳辦主任張曉明在深圳「8．7座談會」中已清楚地傳達了權威聲音，「如果香港局勢進一步惡化，出現香港特區政府不能控制的動亂，中央絕不會坐視不管」，既說明現階段局勢仍屬特區政府可控範圍，又明確了中央不會放任事態無休止升級的堅定態度。

更重要的是，中央始終撐特區政府、撐警隊、撐愛國愛港力量，是希望香港自身可以通過更接地氣的方式解決問題。但同時，中央也已將當前香港局勢上升到戰略和全域的高度來研判及部署，維護香港繁榮穩定，既是憲法和《基本法》賦予中央政府的權力，也是「一國兩制」方針下中央政府的義務。

面對亂局，香港社會的當務之急，當然是「止暴制亂，恢復秩序」。而要實現這一目的，還需依靠特區政府和警隊。至於警隊是否存在過度執法的問題，現行制度下已有監警會負責，市民不妨理性靜待調查結果。現階段一味要求成立獨立調查委員會等訴求，於平息風波而言，並無實際意義。

解決問題的前提 是信任對方

此次風波暴露出香港社會積聚已久的諸多深層次矛盾，但理性的港人不應將日積月累的怨氣，藉此全部撒向政府和警隊。解決問題的前提，是給予對方最基本的信任。特區政府已經明確表達出解決問題的態度和誠意，如果繼續糾纏在極端訴求上，風暴只會愈演愈烈。

近期香港四大家族、各大民間團體密集發聲，47.6萬市民冒雨參加「反暴力、救香港」大集會，反映出「亂夠了、停暴力、勿擾民、止破壞、守法治、阻撕裂、返正軌」的七大訴求，才是民意最大公約數，各界應予以足夠重視。須知，今日之香港，已經不起如此折騰。身處「暴風眼」中的港人，應當攜手前行、共克時艱，早日平息這場風暴。

作者是時事評論員

[歐陽五]