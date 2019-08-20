宋小莊：反修例運動主要訴求有違基本法

有關訴求涉及政府政策乃至制度，筆者無意揣測其動機，但如回應不當，客觀上卻是施政不依法，這是誘導行政長官的陷阱。《基本法》第11條第1款規定，香港特區制度和政策均以本法規定為依據。有關訴求皆有違基本法，可惜迄今香港媒體對該等訴求剖析還不夠，未能從違反基本法來認識，也就無法及時、有效地從根源上教育不明真相的群眾。在此筆者不揣簡陋，略作闡明。

不問青紅皂白要求「撤回」 是一個陷阱

訴求之一是撤回修訂。行政長官未用「撤回」兩字，訴求者不收貨，認為「暫緩」、「壽終正寢」、「停止工作」都不是法定用語，要用「撤回」才可以。這是醉翁之意不在酒，即使林鄭採用「撤回」，訴求者還會不滿意，還會有新花招。鑑於《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》第2條「釋義」中的有關安排，都有排除中華人民共和國中央和地方政府、排除中華人民共和國的任何地方的規定，在香港和兩岸三地間築造了移交逃犯「防火牆」，連「個案合作移交」都不允許，這是牴觸基本法第95條的，行政長官稱之為「漏洞」，她要履行職責（基本法第48條第2項）糾正漏洞，樹立基本法權威，應當是正當的。

香港特區作為一個地方行政區域，據基本法第12條規定，直轄中央政府，沒有任何法律依據、未得任何授權就限制中央權力，是越權的，越權是牴觸基本法的。這不但牴觸第12條，還牴觸第95條，該條是允許香港與全國其他地方在達成刑事司法協助前，作「個案合作移交」的。逃犯條例本身並不排除未與香港達成有關協定的國家和地方，包括法治有問題的國家和地方進行「個案合作移交」，但香港卻排除了自己的母國，這是極為不當的。基本法第160條第1款規定，「如以後發現有的法律與本法牴觸，可依照本法規定的程序修改或停止生效」。本法規定的程序，包括立法會根據本法規定並依照法定程序修改和廢除法律（第73條第1項），有關修訂在程序上是符合基本法的。當然，修訂的部分內容可能有問題，需完善和進一步修改。從這個意義上說，「個案合作移交」不發生「撤回」的問題，如說要「撤回」，也只可能是不當的內容。

不問青紅皂白要求一概「撤回」，是一個陷阱。如果林鄭「撤回」，她也應當表明她不能完成牴觸基本法內容的修訂，未能執行基本法的職責（第48條第2項），有愧該法的付託，她可以請求中央根據基本法的機制處理牴觸該法的有關內容。

由行政立法機關調查 比法官更合適

訴求之二是設立由退休法官擔任主席的獨立調查委員會，行使調查、懲處警方濫用職權等。這個訴求有以下問題：

（1）目前香港已有監警會來監督警方是否濫用職權，警方內部也有調查機制，有關濫權問題還可交由律政司決定是否起訴，這都是符合或不牴觸基本法的安排。現在要由獨立調查委員會取而代之，缺乏基本法依據，並不妥當。

（2）廣大市民認為當前香港最嚴重的問題是制止「反送中」的街頭暴力抗爭和不合作抗爭運動，是止暴制亂，而不是警權濫用。對該違法運動展開獨立調查是應該的，但據基本法規定，此屬行政和立法的職權：第48條第11項表示行政長官「根據安全和重大公共利益的考慮，決定政府官員或其他負責政府公務的人員是否向立法會或其屬下的委員會作證和提供證據」。由行政、立法機關調查，比退休法官更合適。

（3）由在職法官組成獨立調查委員會，並非不可以，基本法規定可以適用於立法會彈劾行政長官的指控是否成立，並報告立法會（第73條第9項）；及對法院法官的免職審議（第89條）等。

誰也無權改變「暴動」定義

訴求之三是收回「暴動」定性。「反送中」街頭暴力抗爭和不合作抗爭運動在香港可以定性為「暴動」（riot），美國總統特朗普也認同。普通法適用國家和地區都以此定性，似無例外。《公安條例》第19條暴動罪規定：「（1）如任何參與憑藉第18（1）條被定為非法集結的集結的人破壞社會安寧，該集結即屬暴動，而集結的人即屬集結暴動。」而第18（1）條規定：「凡有3人或多於3人集結在一起，作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上的行為激使其他人破壞社會安寧，他們即屬非法集結。」

由此可見，暴動是與非法集結相關的破壞社會安寧的行為，街頭暴力抗爭和不合作抗爭運動，被港府定性為「暴動」是適當的，要求行政長官改變刑法罪名是愚蠢的，誰也無權改變「暴動」定義和定性。他們集結多人，有擾亂社會秩序、侮辱、威嚇、挑撥行為，破壞了社會安寧，這是基本法第8條確認的不牴觸該法、可保留的香港原有法律，沒有改變的必要。

訴求之四是釋放所有被捕示威者、撤銷所有控罪。有的訴求要由獨立調查委員會決定釋放、撤銷控罪；有的要由行政長官行使特赦權。基本法第63條規定香港律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉，也就是說律政司有檢控權，任何調查委員會也不得干預。如律政司決定不檢控，就可撤銷控罪、釋放嫌犯，行政長官都不得干涉。但行政長官可否在嫌犯被檢控前特赦，似乎不可能，理由有二：一是行政長官的特赦權被理解為在判刑後才能行使（基本法第48條第12項）；二是在檢控前行使特赦權，被認為干預律政司檢控權，將使基本法檢控權和特赦權產生不和諧。

最後一項訴求在「反送中」不同群體中有所不同，成立獨立調查委員會的主張，有的把懲處警方濫權歸入該委員會的一項職權，有的單列；有的群體不主張成立獨立調查委員會，也有單列懲處警方濫權，或主張立即啟動雙普選；有的主張盡可能擴大獨立調查委員會職權，還提出行政長官下台或立即啟動雙普選的訴求。篇幅所限，就不一一分析。

作者是時事評論員、全國港澳研究會理事

[宋小莊]