梁美儀：不分「和」「勇」 當權者真難題

當然，這「洋葱」一幕，不代表主張「和平理性非暴力」的「和理非」，與「勇武派」人士從此可攜手並行。但在這場由反《逃犯條例》修訂引發的社會運動，經歷這兩個月來驚心動魄的發展後，行動方向本來南轅北轍、屬於不同世代的人群，面對中央大力插手處理事件、開始透過經濟力量向參與運動者大力施壓的當兒，趨向更加要團結力量、不會輕言「割席」的立場。

倘政府續無視訴求 可預見勇武派行動升級

這代表什麼？代表傳統上厭惡暴力的「和理非」，開始接受和理解「勇武派」在行動時採用某種程度的「暴力」，甚至願意在戰線後防作他們的支援和掩護。勇武派示威者亦十分克制，響應民陣作出「和理非一天」的呼籲，沒作出任何大型衝擊行動，到午夜時分便如流水般四散，讓香港人難得過了一個沒有硝煙的周日。

勇武派應「和理非」呼籲偃旗息鼓，展現和平理性面貌，變相是將波拋到政府身上，看政府如何回應群眾的訴求。要是政府絲毫不動，繼續無視示威人士提出的五大訴求，甚至仍然未對7．21元朗無差別襲擊的行兇者提出檢控，可預見勇武派的行動肯定會再升級，屆時警民衝突的激烈程度，或是大眾不忍目睹的。正如港大微生物學系講座教授袁國勇預言，「好快會出人命」。特首林鄭月娥，不論你現時還擁有多少話事權，但你的良心能承受這悲慘結局嗎？

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]