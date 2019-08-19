曲強：香港危機的經濟邏輯

筆者認為，這場風波揭示的4個教訓，值得我們正視。

延續港英放任原則 經濟趨寡頭化

首先，香港經濟的根子問題長期沒得到重視，經濟政策依舊頑固延續着港英時留下的「自由放任」原則，使經濟日益兩極化、寡頭化。對於香港的繁榮，人們更多是盯着香港經濟增長的數據結果，而忽略了其中的結構性深層矛盾。

放任市場，必定帶來巨大的危機和動盪。放眼世界，包括美國、歐盟在內的所有發達地區，現在都認識到市場有缺陷，需政府強力監管。在西方主要國家都已經開始利用政府有形的手來控制自由市場失靈時，香港依舊將陳舊的觀念奉為圭臬，以資本利益為第一，奉行完全市場自主、少監管和低稅收。似乎市場一切都是對的，政府出手就是錯的。

香港經濟的高度畸形，並非一日之寒。港英時代經濟結構的延續，使香港經濟高度「卡特爾化」（cartelized），這種壟斷性的企業聯合，讓頂層人群和幾大家族佔據了太多財富和發展機會。正是這種以資本和市場為第一的政策導向，令香港成了全球資本大鱷和富人的樂園，貧富差距愈來愈大。香港高昂房價背後是大家族對經濟的壟斷，而底層民眾的發展空間和生活福祉被日益壓縮，增長中所獲得的太少。

其次，金融開放和貿易流通便利是香港的優勢所在，為了更好發揮香港優勢，外部對香港注入的資金必然流向優勢產業。而這種結構，客觀上進一步強化了香港早已兩極化的經濟結構。

在資本的作用下，香港的金融、地產佔據了幾乎所有經濟分量，其他領域沒有得到更多發展。除了專業化高級人才如金融家、律師、醫生等，其他普通民眾的生活水平難以提高。縱然開放自由行促進了香港旅遊業和商品零售業發展，但給普通本地百姓帶來的益處，相對於物價、房價上漲卻非常有限。

中國崛起 香港經濟地位下降

另外，隨着中國崛起和開放，香港作為過去封閉的中國內地代理人的經濟地位在不斷下降。在任何一個國家，隨着經濟結構調整，地區與城市之間的興衰輪替非常正常。在一國內部，靠人口和資金自由流動，可以自發調節地區差異對民眾帶來的影響。如美國底特律、德國魯爾區、中國東北老工業基地衰落不會引起社會動盪，因為人才和資本遷移到其他地區即可。

香港地理空間較小，新一代居民本可進入內地，分享內地發展成果。但事實上反倒是擁有資源、名氣、技術和更好教育的香港精英階層在內地獲得更好發展，而普通老百姓卻少有北上掘金。內地被視為香港富人發財的地方。而在香港本地，與內地多個大城市類似，外來優秀人才也搶走了部分本地居民的飯碗，這讓兩地矛盾更加突出。

錯過調整機會 埋深層隱患

最後，香港錯過了數次調整自身結構的機會，為今天埋下了深層隱患。世界許多地區在經歷過1997和2008年兩次金融危機後，都開始積極調整自己的政策，放棄自由放任，主動審慎監管。而香港因為中央政府的維護，安然躲過。雖然穩定，但也使其失去了自我調整的動力。

2000年初，特區政府曾提出調整香港經濟結構，發展類似矽谷的數碼科技經濟，同時大力擴展公屋和土地供應，平抑房價。然而，當時許多購房者擔心自己的損失而上街抗議，甚至燒炭自殺，使這項改革只能擱淺。

百姓走上街頭反對有利於自己長期利益的政策，背後是不是有利益集團在背後資助、挑動和唆使呢？如果當時支持了經濟調整，香港會不會走到今天這一步？

作者是中國人民大學國際貨幣研究所研究員

[曲強]