香小民：令人費解的機場臨時禁制令

案件正處於司法程序中，我們不宜討論細節。機管局亦沒有在網站提供詳細資料（特別是提交給法院的誓辭和大律師的陳辭大綱）。然而臨時禁制令對公眾使用機場有重大影響，法院亦將在8月23日進一步處理此事，公眾有需要了解一些核心法律問題。

根據機管局網站和媒體報道，臨時禁制令對「任何人」都具約束力，禁止和限制範圍也很廣。因此，如果臨時禁制令確實對任何人都具約束力，它實質上等同於刑事法律文件。而違反臨時禁制令即為藐視法庭，懲罰包括罰款和監禁。

臨時禁制令是法院根據8月13日機管局單方面申請而發出的，這是8月14日機管局發出的傳訊令狀的預先行動，屬民事訴訟行為。民事訴訟是有原告和被告的，本案原告是機管局，被告是「非法地及故意妨礙或干擾香港國際機場之正常使用的人士」（英文相關用語基本上與《機場管理局附例》(附例)第18條相同，但該條的中文版用語是「正當使用」）。

機管局應澄清誰是被告

由於機管局沒有公布上述的誓辭和陳辭大綱，我們不清楚機管局有否向法院解釋被告的確切涵義及範圍。一般情况下，民事訴訟中的被告是具體指定的有關方。但在特殊情况下，原告可以起訴無法列名確定的「不知名人士」。這類訴訟涉及非常複雜的法律問題，並且一直引起很大爭議，尤其是當禁制令影響公民自由時（例如言論自由和集會自由）。近年的著名案例包括City of London Corp案（2012年）和UK Oil & Gas Investments PLC案（2018年）。

究竟機管局的訴訟被告包括哪一類人？被告是否如機管局所說的「任何人」？還是只限於「非法地及故意妨礙或干擾香港國際機場之正常使用」的人？在UK Oil & Gas Investments PLC案中，法院對以描述性語言定義什麼人是被告，有詳細討論。機管局應澄清要確定誰是被告，是否必須證明有關人士曾經、現在及／或將來「非法地及故意妨礙或干擾香港國際機場之正常使用」。這一點非常重要，因為如果一個人屬被告的定義範圍，他就受臨時禁制令約束，任何違反行為將構成藐視法庭罪。如果他不是被告，機管局只能根據機場法規規管他的行為和活動。此外，上述描述性語言包括精神元素——「故意」（wilfully）——在實際執行上必然出現爭議。

在被告的定義不明確及包含自認犯罪描述的情况下，誰願意以被告身分出席8月23日法院聆訊，與機管局對簿公堂？有關團體可考慮以利益相關方參與訴訟，向法院表達意見。

禁制令內容已屬機管局權力範圍

另一個問題是機管局提起民事訴訟的邏輯。機場是一個受規管區域，附例已包含多項條文規管機場範圍內的活動（特別是第V部「公安及公眾人士的行為」及第VI部「禁止的作為」），及賦予機管局廣泛權力。違反附例是刑事罪行，可被罰款和監禁。機管局本身已是執法機構（而不是一家普通的私營公司）。臨時禁制令禁止和限制的事項，基本上已是機管局的權力範圍。如果機管局認為某人違反了附例（如從事附例禁止或限制的活動），可按附例起訴該人，並要求警方或其他執法機構提供協助。雖然附例第61條保留機管局尋求其他法律救濟的權利，但令人費解的是機管局仍要求法院發出臨時禁制令，涵蓋已受附例規管的活動和行為。

由於臨時禁制令實質上是法院發出的刑事法律文件，公眾還應注意下列問題：

（1）法院擔當了立法角色（臨時禁制令猶如一條小刑事法）。如此，法院既立法又兼負司法職能。當有人違反臨時禁制令時，法院更通過執達主任成為執法機構。

（2）根據《機場管理局條例》，機管局可制訂附例，但須經立法會批准。由於臨時禁制令涵蓋一些附例沒有的內容（如示威、進出管制範圍、煽動及／或協助及／或教唆），這無異於繞過立法會修訂附例，增加一些刑事罪。

（3）違反附例的罰則由附例附表4規定。因此，就相同的禁止行為，受臨時禁制令約束的被告，會因藐視法庭而可能受到更嚴厲處罰，而非按附表4判刑。

（4）在程序方面，如果某人根據附例被起訴，他不會在高等法院受審，而是按一般刑事程序處理。但是就相同的禁止行為，受臨時禁制令約束的被告，則要在高等法院面對藐視法庭程序。

機管局不應引起不必要訴訟

機管局是一個受《基本法》和《香港人權法案條例》約束的公共機構。立法會授權機管局管理機場，機管局必須以公平合理的方式行事。如果利用民事訴訟下的禁制令處理受明文法律規管的行為和活動成為常態，公民自由將受影響。

香港已陷入了大麻煩，機管局不應引起不必要的訴訟，特別是司法覆核。機管局本身已擁有廣泛權力，並且是一個執法機構，它應按附例管理機場（包括禁止違法的示威活動），而不是將受附例規管的行為和活動雙重刑事化，把法院拉進政治紛爭中。

作者是法律工作者

[香小民]