鄧川雲：美化暴行 枉為議員

社交網絡上看見一段影片,穿著黑色T恤的張超雄對訪問者稱:「如果佢哋(指黑衣暴徒)話呢個人對佢哋係有啲乜嘢即係行動啦,因為之前我係睇唔到啦,咁佢作為一個所謂citizen's arrest啦,即係一個平民嘅拘捕啦,佢哋係可以嘅。但係就拘捕咗之後呢,就係要交番畀警方去處理,或者係交番畀機管局去處理……」

張超雄實在是枉為立法會議員,連「公民拘捕」的基本常識都欠缺。

據《刑事訴訟程序條例》第101條「罪犯的拘捕」第2項「任何人可無需手令(may arrest without warrant)而逮捕任何他合理地懷疑犯了可逮捕的罪行的人(any person whom he may reasonably suspect of being guilty of an arrestable offence)」;而該條第5項亦非常明確地註明「根據載於此的任何條文逮捕任何人的每一人(如作出逮捕的人本身不是警務人員),須將如此逮捕的人及他已取得管有的財產(如有的話)交付警務人員,以便在合理的範圍內盡快將該人帶到裁判官席前,以待裁判官按照法律處理,或為該目的而親自在合理的範圍內盡快將該人帶到裁判官席前」。

市民沒有刑事調查權

2014年11月26日時任律政司長袁國強在立法會答覆譚耀宗的第三個部分提問時,指出:

「香港法例第221章《刑事訴訟程序條例》第101條訂明一般市民有權進行拘捕的情况。當中第101條第2款訂明『任何人可無需手令而逮捕任何他合理地懷疑犯了可逮捕的罪行的人』,而第4款則訂明『任何人如發現任何人管有任何他有合理理由懷疑該人是藉可逮捕的罪行而取得的財產,可無需手令而逮捕最後述及的人,並取得該財產的管有。』

因此,問題中提及的『公民逮捕權』,只適用於涉及屬『可逮捕的罪行』。根據香港法例第1章《釋義及通則條例》第3條,『可逮捕的罪行』是指由法律規限固定刑罰的罪行,或根據法例對犯罪人士可處超過12個月監禁的罪行,亦包括犯任何這類罪行的企圖。

另一方面,《刑事訴訟程序條例》第101A條規定,『任何人於防止罪案時或於進行或協助合法逮捕罪犯或疑犯或非法地不在羈留中的人時,可使用就當時環境而言屬於合理的武力』」。

然而這種拘捕權是有制約的,進行拘捕的市民必須目擊案件發生,而該罪行必須根據香港法例可被判刑監禁12個月或以上,才能賦予市民拘捕的權力。由於市民並沒有進行刑事調查的權力,是次在香港機場內由黑衣暴民自稱進行的種種調查,都是赤裸裸的違法行為。

袁國強並說:「作為執法隊伍,香港警隊的職責是維護法紀。警方有法定的權力去拘捕涉嫌干犯罪行的人。若市民目擊罪案發生,應立即通知警方。市民如有需要即時制止犯罪行為或制服涉嫌人士,只可使用就當時環境而言屬於合理及相稱的武力控制疑犯,但沒有搜查的權力。市民在進行逮捕時所涉及的罪行是否屬『可逮捕的罪行』,以及所使用的武力是否合理,只可以在警方進行全面調查後才能作出判斷。」

阻旅客進出 違航空保安例

而事發時,香港機場被穿著黑衣、口罩蒙面、戴上頭盔的男女所「佔據」,不斷阻礙旅客進出,完全是不恰當的行為,亦極度嚴重地違反了《航空保安條例》第IV部「危害機場的安全的非法行為」第15條「危害機場的安全」第1款,「任何人利用任何器件、物質或武器,或以任何其他方式,故意在服務國際民航的機場內作出任何暴力行為,而該暴力行為(a)導致或相當可能會導致死亡或嚴重人身受傷;及(b)危害或相當可能會危害該機場的安全運作或該機場內的人的安全,該人即屬犯罪」。

因此,穿著黑衣的人在沒有獲法律授權的情况下,向旅客作出盤問、身體和財物搜查,以及暴力毆打,都是違法行為。而且黑衣暴徒妨礙警方將受害者送醫,是非法禁錮、阻差辦公。可是作為立法會議員,卻以「公民逮捕權」來美化此等不法行徑,將違法變為合法,這簡直是荒謬,是無法無天,是典型指鹿為馬的歪理。

作者是香港調解師協會會長

[鄧川雲]