邵善波：美國早已掉入「修昔底德陷阱」

修昔底德陷阱是古希臘歷史學家、思想家修昔底德以斯巴達和雅典為例總結的歷史現象。公元前5世紀，實力漸衰的斯巴達面對日漸強大的雅典，在衰落的恐懼下向雅典宣戰，經持續30年的戰爭後，斯巴達雖最後打敗雅典，加快了希臘文明的衰亡，但勝利的斯巴達也在兩敗俱傷後走向末路。以這個歷史為鑑，當前的美國與2000多年前的斯巴達何其相似。美國為維持自己全球獨大霸主的地位，已從多領域全方位向中國開戰，只不過現在的戰爭已不是戰場上的兵戎相見，而是政治、經濟、社會、科技等各方面的「超限戰」。就美方行為而言，已不是會不會掉入修昔底德陷阱的問題，而是單方面已然墮入該陷阱。

目前的情况，更準確地說應是美國作為正衰落的全球霸主，面對正在崛起的中國，認為後者對自己的霸主地位形成挑戰，刻意、片面地將其打造成自己衰落的主要原因，在高度恐懼中將中國作為挑戰者，對其全面封殺打壓，過程中並希望各盟友加入戰鬥共同對抗中國。面對美方步步進逼，中國並無選擇，在極不情願和盡力避免、忍讓的情况下，被拖進美國這個霸主的思維陷阱，無奈地被迫應對。

中美不大可能全面武裝衝突

其實修昔底德陷阱的歷史教訓，對今日世界的示範作用非常有限。在核武器時代，兩大核武國全面衝突是不可想像的事，這是二戰後形成的全球共識，也是不能不承認的硬道理。但自冷戰以來，美蘇（後為美俄）大國的「代理人戰爭」（proxy war）差不多從未停止過。目前中美間可能出現的軍事摩擦熱點，不外是南海、台灣海峽、中印、中越、菲律賓、朝鮮半島，及中日爭議的釣魚島。但涉及這些熱點地區的矛盾，現時都在中國與其對手管控之下，且近年情况有改善，加之當前美國的國際姿態很高，政策飄忽不定，政府缺乏信用，中國周邊國家難以鐵心跟隨美國，與自己強大的鄰居鬧矛盾。故此美國想通過盟友去與中國搞軍事對抗，成事機率不大。

中美關係面臨的局面，不會像艾利森教授提出的歷史教訓，即兩大國很可能發生全面武裝衝突。全球化下的今日世界與二戰後的世界不一樣，不可能重複五六十年代美蘇冷戰時期兩大陣營分立、互不往來的歷史，因中美現時關係與二戰後的美蘇關係完全不一樣，無論是經濟還是國際政治上，都已是你中有我、我中有你。那美國要維持自己的霸權地位，壓制中國發展，可能的手段會是怎樣呢？

成為霸權的條件，首先是經濟體量夠大。中美在這方面的比較，如按購買力計算，中國在2014年已與美國拉平，現在則明顯已超前（艾利森教授在其演講中通常即首先肯定中國現在已是第一）。按生產總量（GDP）計算，中國則仍落後，只是美國的約六成多，但包括美國自己在內的各方面都承認中國生產總量大約會在10到15年內超越美國。這個難以逆轉的大勢，也是引發美國恐懼的原因。而支持經濟實體的安全及持續擴展，則要靠軍事、科技和金融。美國要拖慢和遏抑中國發展，只能從這三方面下手。

打壓中國科技發展 是美國最重要目的

軍事、科技和金融中，首重科技。大國霸主的地位必建立在其科技領先及主導地位上，科技領先才能維持其經濟及軍事的優先地位。失去科技領域主導權，從長遠來看，也難以在經濟及軍事上持續領先。

隨着美國以國家安全為理由，先打中興，後剿華為，已將美方對付中國的核心手段表露無遺。打壓中國科技發展才是美國當前最重要的目的，因為在軍事上中國仍大幅落後美國，美國不斷渲染中國的所謂軍事擴張，實際上只是以此作為嚇唬和拉攏盟友歸隊的藉口，而並不是她自身真正害怕中國在其周邊以外的軍事部署。中美存在軍事競爭是事實，但美國恐怕並不認為中國的軍事實力已對她自身形成威脅。

中美間當前的貿易問題雖是公眾關注熱點，但相比科技問題，其重要性微不足道。從美國在雙方貿易談判中提出的問題來看，早應看出美國關注的並不單純是貿易問題。美方提出的談判清單一開始就包括知識產權、技術轉移、國家的工業／科技政策（包括「中國製造2025」）等非貿易問題。美方首先開出徵收關稅的500億美元產品，其核心也是針對中國的科技產品出口。故美國明言就算談判成功也不會放棄這部分關稅，這已成為目前談判中一個難解的死結。

此外，美國早就開始打壓參與中國「千人計劃」的在美科學家，近期更要求大學停收、減收欲到美留學主修科技的學生，叫停及取消中國學者訪美簽證等一連串行動，這都反映打壓中國科技發展才是美國打壓中國政策的核心動作。

中美能否維持金融關係和平 不樂觀

金融領域則是中美關係另一個潛在矛盾，並且可能是真正的重大風險所在。該領域與香港有重大關係。金融關乎美元在全球獨霸主導地位的維持，乃美國霸權的關鍵要害（即所謂Achilles' heel）。目前該問題還不在中美雙方關係的枱面上，可能是因為中國在這方面非常克制，必然很多人高叫人民幣國際化，但並沒有挑戰美元地位的動作。美方對之當然非常關注，密切留意中國在這方面的一舉一動。中美關係在烽火連天的情况下，金融關係卻基本保持平靜，這極不正常。美方直到最近在人民幣兌美元匯率「破七」後，才宣布將中國打成外匯操縱國，明顯不似在其他問題上那麼衝動，有理由相信雙方在這問題上存在某種默契。

但中美能否長期維持金融戰線上的和平，情况不樂觀。主因是美方不斷將美元「武器化」，利用其貨幣在全球經濟活動中的特殊地位，作為在全球強力推行其政治目的的工具。這迫使其他國家為了維護自己利益，尋求避開使用美元的出路，如歐洲多國另立付款渠道的努力，以維持與伊朗的一些不違反美國制裁的貿易往來。如美國堅持以美元的特殊地位作為執行其霸權政策的手段，中小型國家沒有辦法，只能服從。但大國或大的經濟體如歐盟、日本、俄羅斯、印度和中國則不可能坐視不理。這些國家的回應動作又會引來美國反制。故除非美國放棄有關手段，否則你來我往，局面只會惡化。美國的過分行為有可能為美元獨霸地位自掘墳墓，過程中引爆的問題會對全球造成極大震動，香港因聯繫匯率機制則會首當其衝。

香港處境更複雜脆弱

中國不想做老大，但也不願完全服從當今老大，而堅持走自己的發展道路。中國要為自己的定位作出完整論述，化解對方恐懼，是有困難的。習近平提出要打造我們自己的話語權，情况更為迫切。美國文化崇尚競爭，長期優越地位已使其國家非常好勝，只想做第一，決不甘做第二，美國掉入修昔底德陷阱是必然的事。這就是中美當前的局面。全球其他國家和地區，無論是大如歐盟、俄羅斯、印度，或是東南亞各國，都難置身事外，只能在這兩大國的矛盾中尋找自己的位置。香港的情况更是不能例外，因為香港既在中國一國之內，卻又在大陸一制之外，處境更複雜及脆弱。

上述局面將如何影響世界，有多種說法。美國前財長保爾森及郭台銘都認為會出現兩個平行體制，但無解釋兩者間的關係。艾利森教授最近提出了他的解決構想，建議中美應建立一重「競爭性伙伴」關係（competitive partnership），但沒說明「競爭」與「伙伴」之間是什麼關係，也沒指出兩者在哪些領域是競爭，在哪些領域是伙伴。中國社科院的楊原提出「兩極共治」（bipolar co-ruling）概念，與多年前的「ChiAmerica」無分別，而這一概念未獲中國認同。北京航空航天大學王湘穗教授則指出中、美、歐三分天下的前景，卻也未能說明三者間的關係。世界不可能再維持單極，是必然趨勢；但未來將走向兩極還是多極，之間的關係又如何，仍難以準確預測。當前中美關係與兩者牽動的全球大變局，仍欠一個合適的冠名與標誌及內容。

作者是新範式基金會總裁

[邵善波]