梁美芬：私人屋苑不能阻差辦公

根據香港法例第232章《警隊條例》第50條(3)：「如任何警務人員有理由相信任何須予逮捕的人已進入或置身在某處，則居住在該處或管理該處的人在該警務人員提出要求時，須容許該警務人員自由進入該處，並給予一切合理的便利，以便他在內搜查。」由此可見，法例清楚授予警務人員權力，可以在有合理懷疑的情况下進入私人場所，住客或管理人不單要准許警員進入，更加要給予一切合理的便利。如果在被警務人員要求協助執行職責時拒絕協助，有可能觸犯警隊條例第63條，俗稱「阻差辦公」，最高刑罰是罰款5000元及監禁6個月。

另外，在Telegram或者「連登」經常見到網民公開衝突現場附近的住宅大廈的密碼，用意明顯是讓示威者可以自由進入該些大廈內藏身。公開密碼的人也許不知道，一旦有住戶真的因為治安問題蒙受損失，若被查出，披露密碼的業主或住客都有可能要負上民事或刑事責任，因為大廈密碼原意只讓業主或住客用來出入，未經其他住客或業主同意均不得向外披露。

警方應該善用每日下午的記者會以及社交媒體平台，及時準確地向公眾傳達正確信息，解答傳媒問題，避免流言甚至陰謀論在民間擴散，削弱警民之間的互信。同時，任何可以為警民關係溝通的人士，例如區議員，都應該多做溝通協調的工作，在互相理解的情况下，警隊盡量減少進入私人屋苑，而區議員和社區領袖亦可向住戶清楚解釋相關法例，以免大型屋苑管理處紛紛張貼這類未必完全符合法律的告示。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]