陳帆川：示威影響愈來愈廣 你覺得他們過火了嗎？

「反送中」運動至今兩個月，示威者除了付出血汗，賭上終身，還得承受旁觀者與反對者的猛烈批評。相比起他們堅定不移的強大意志，社會醞釀的所謂民意，則隨便得多。百萬人遊行，民意說很感動；警察射催淚彈，民意說很憤怒；示威者佔立法會，民意說很暴力；警察入醫院拉人，民意說太過分；示威者塗鴉中聯辦，民意說不理智；元朗白衣人群毆市民，民意說警黑合作。

民意許多時建基一時三刻觀感

兩個月來，所謂的民意就是這樣，一直左搖右擺，無怪當權者與示威者皆執意要做好文宣，因為民意許多時候並非建基於事實、並非建基於邏輯、並非建基於良心，也並非建基於一顆爭取民主公義的心，而僅僅是建基於一時三刻的觀感罷了。

而當示威行動對你帶來直接影響的一刻，就是對你觀感最大考驗的時候。當你想買餸慘吃閉門羹、駕車發現交通燈黑了、乘地鐵上班快遲到、要登機出發但受到阻撓的時候，你對示威行動的觀感可以一秒就變壞。那些曾經在多少個場合裏展露出人性光輝的小伙子們，在你眼中可能一瞬就變得太過衝動不理智了。

雖然無人願意承認，但這種想法的背後邏輯，說穿了就是：我知道你們犧牲了很多，我知道有人自尋短見、有人終身殘廢、有人前途盡毁、有人傾家蕩產，不過對比起這些犧牲，我的正常生活更重要，我的買餸更重要、我的暢通駕駛更重要、我的準時工作更重要、我的快樂旅程更重要。

誠然，各人有各人的取捨與自由，沒有誰比誰合理。但如果你也認同年輕人的理念，只是不同意他們的手法，則懇請閣下理解，其實他們比任何人更想回到正常的舒適生活，逃離惶惶不可終日的夢魘。只不過，在良知與舒適之間，這班後生，選擇了前者。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]