陳智傑：軍隊應對政治動盪的局限

正規軍應對國內政治問題 代價不菲

由於以正規軍應對國內政治問題往往代價不菲，全球不少政權都有林林總總的副規軍（paramilitaries）及親政權民兵（pro-government militia）作為應對國內政治局勢的工具。副規軍是存在於正規軍編制以外的類軍事力量，例如中國人民武裝警察部隊、美國國民警衛隊、法國共和國衛隊，以至是各地區層面的警政機關，以應對邊防、海防、國內動亂、反恐、救災、治安等往往涉及國內民眾的特殊任務。警政機關及副規軍的武裝力量較正規軍靈活，而且較熟知國內地區形勢，亦較有處理國內事務的經驗和訓練。故此，政權大多以副規軍或警政機關應對國內政治動盪及地區騷亂。

副規軍警政機關應對 政權要負最終責任

然而，副規軍和警政機關即使未必是正規軍編制一部分，往往也與正規軍有密切關係，又或至少是受命於政權，並由政權提供資源。副規軍和警政機關因而亦代表了政權，也意味了政權要為副規軍和警政機關的行為負上最終責任。有部分政權在處理內部政治動盪及地區衝突時，為淡化政權責任，或因應地方勢力的發展，因而培植或默許一些親政府民兵發揮力量。相較於正規軍、副規軍及警政機關，親政府民兵往往並不是由政權直接資助和指揮。他們大多源自盤踞於地區的勢力、黑道力量，又或是某些宗族和部落。親政府民兵一般都涉及地區利益衝突，亦因而與政權利益有所關連。

由於民兵組織並不是政權武裝力量的一部分，政權亦未必要為其行為及破壞負上道義和政治責任。故此，在國內衝突及派別動亂中，有些政權會假借親政府民兵之手，向反對力量施以極端暴力、違反人道的戰爭罪行，又或默許親政府民兵進行「堅壁清野」的戰略破壞，以切斷反對力量的補給線。作為回報，政權往往也會容許親政府民兵佔據一些「地盤」或公共資源。

政權傾向以副規警政力量或親政府民兵作為應對內部政治動盪的工具，一般視乎：

（1）政權資源是否充裕，以資養副規軍和警政機關。假如政權處於動盪不安中，資源緊張，則會傾向尋找地區或宗派力量作為親政府民兵；

（2）政權的文官系統能否制衡武裝部門。如果政權的文官系統成熟、公共行政有規章、不會出現武裝或警政人員直接向政府高層「叫板」的局面，那政權多數還是會行事有章有法，軍事及警政機關還是會在文官系統的有效約束下恪守政治中立。一旦文官領導層制約不了軍政機關，而同時又有地區勢力向軍政和警政機關靠攏，則他們有可能被軍政機關默許為親政府民兵。

親政府民兵易請難送 後患不絕

不過，親政府民兵往往易請難送。軍政或警政機關一旦默許了地區勢力坐大，為自己「助攻」，則無形中有「投桃報李」的期望。親政府民兵的政治忠誠往往是政治投機的計算，而其較為鬆散的紀律及所牽涉利益衝突，不時反過來為政權帶來煩惱。一旦親政府民兵「提高叫價」或作出擾民行為，警政單位和政權則很容易落入兩難之局：放任，則帶來混亂；管束，則招來反抗。親政府民兵往往打擾軍政和警政單位對國家武力的主導權，因而後患不絕。

我不清楚上述學術討論對香港局勢是否有參考價值。然而，兵者，凶器也。不是到了萬不得已的地步，絕不應貿然出動駐軍。官員和建制派人士亦不宜把解放軍掛在口邊。

作者是香港恒生大學傳播學院助理教授

[陳智傑]