陳志豪：止血乃香港當務之急

為求挽狂瀾於既倒，中央定下了「止暴制亂」的方針，並視之為當前最急務，筆者也認為是對的。暴力只會帶來更大的暴力，怨恨只會帶來更深的怨恨。要香港恢復平安，為香港急救止血，我們首先要放下一切暴力，並視之為凌駕性的最高原則，然後才可能展開下一步的對話、檢討、扶正。但若然暴力無休止持續下去，「對話、檢討、扶正」的過程是無法啟動的。最終只會令社會陷入更深的撕裂，萬劫不復。

任何一方再用暴力 怨恨更難解

筆者知道，現時在社會高呼「反暴力」會引起部分群眾反感，以為是要把矛頭指向年輕示威者。所以筆者強調的「反暴力」，是指向任何一方——任何一方再使用任何暴力，也只會使「怨恨結」愈來愈難以解開，把香港愈來愈推近懸崖。相信所有同熱愛這片土地的人，也是不願見的。畢竟，暴力無法解決問題，暴力只會令問題惡化，暴力本身就是問題。

現在無論是示威者一方或特區政府一方，也有各自的訴求和底線。而遺憾地，雙方的底線現階段看來也沒有交接的可能。但至少，似乎絕大多數人也不認為現時非使用暴力不可。既然「不使用暴力」仍然是社會的最大共識，各方又能否再堅持多一些、再強調多一些？難道除了暴力外，就再沒有其他選擇了嗎？筆者也知道，社會現時存在着很深很深的不滿、怨恨和鬱躁，「藍絲」與「黃絲」彷彿勢成水火，就像一個火藥庫一樣。但大家不妨反思一下：一旦再有人在火藥庫點火，難道會有贏家嗎？相反，只要大家也不點火，即使危機依然存在，卻至少沒有惡化，就有解結、破局、改變的可能。放下暴力，就是要保住這一絲可能。放下暴力，一切都好說。

在一個極端撕裂的社會，走中間路線，各打五十大板，是非常不討好的。尤其在「雞蛋與高牆」的論述流行後，現在不與「雞蛋」共同進退，更彷彿是助紂為虐。但理性地想一想：難道「雞蛋與高牆」之間，就只有魚死網破、粉身碎骨的悲痛結局嗎？難道「雞蛋與高牆」之間，就不能多增加一塊海綿，作為緩衝的中間選擇？中間路線的內涵，當然不止於反暴力。但筆者智慧有限，無力填充，只好卑微地祝願我城遠離暴力，人人平安。

作者是香港青年時事評論員協會副主席、香港政協青年聯會常務副主席

[陳志豪]