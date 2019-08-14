盧文端：出動駐軍平亂 中央也有預案

出動駐軍平亂也是一國兩制內容

外界有一種廣受認同的說法：如果中央出動軍隊平亂，就等於一國兩制失敗。港澳辦主任張曉明在深圳座談會的講話中，專門談到鄧小平當年有關香港駐軍的論述，其用意不僅是說鄧公當年預見香港會出現動亂的遠見卓識，更重要是表明即使出動駐軍平亂，也是一國兩制本身的內容，完全符合基本法規定。

鄧小平先生當年提出一國兩制構想時，對香港駐軍問題有完整論述，核心有兩點：一是體現國家主權；二是為香港穩定和繁榮提供保證，也就是香港社會通常所說的「平息動亂」，這實際上也是體現國家主權的一種延伸。鄧公有關香港駐軍的思想，完整體現在基本法相關規定中：一是第14條有關港府必要時可向中央請求駐軍協助維持社會治安和救助災害的規定；二是第18條有關人大常委會因香港特區發生特區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂，而決定香港特區進入緊急狀態的規定。

張曉明講話中有關「出現香港特區政府不能控制的動亂」的提法，與基本法的有關表述完全一致，並且強調中央如果出手平亂，也是「按照基本法規定」。張曉明這些講話就是要告訴世人：中央在有需要時出動駐軍平亂，有理有據，不僅不等於一國兩制失敗，反而是要保護一國兩制。

港人不願承受駐軍平亂嚴重後果

在過去的修例風波過程中，中央表現出來的態度是非常呵護香港，即使在已表達全力支持特區政府修例的情况下，仍願意做出接受停止修例這樣一個重大決定，以顯示對香港社會不同意見的尊重、包容。然而有些人卻將中央的包容大度視為「軟弱可欺」，認為中央「不夠膽」出手干預，於是得寸進尺，沒完沒了鬧下去，甚至策動大規模暴力衝擊、侮辱國旗國徽、提出「光復香港時代革命」等衝擊一國兩制底線的口號。正是在這樣的情况下，張曉明才要正告各種「反中亂港」勢力切莫誤判形勢，把克制當軟弱，中央有堅定意志和強大力量平息各種動亂。

需指出的是，出動駐軍平亂雖然可以不改變一國兩制，但會有嚴重後果。正如《明報》8月8日社評所說，「一旦中央出手介入，就算一國兩制得以繼續，香港也不會跟以往一樣」。事實上如果出動駐軍平亂，不僅香港的國際金融中心地位會受衝擊，經濟、社會將受嚴重影響，而且一國兩制具體方式也會發生改變：香港經濟上雖然會盡可能保持最大自由，但為了國家安全和香港穩定，政治上必然會收緊。在人大常委會因動亂而決定香港特區進入緊急狀態後，中央政府可發布命令將有關全國法律在港實施，屆時《國家安全法》直接適用香港，就有可能成為現實。相信絕大多數香港市民不願看到這樣的局面，更不願承受這樣的嚴重後果。

是否出動駐軍平亂 關鍵在香港不在中央

是否出動駐軍平亂，關鍵不在中央，而在於香港自己能否有效遏制暴力。中央本意是希望香港依靠自己力量止暴制亂、恢復秩序，張曉明講話清楚表明了這一點。他特別講到特首是特區政府管治團隊核心，警隊是守住社會穩定的最後一道屏障。中央希望香港社會各界支持林鄭特首應對好香港當前局勢，支持警隊嚴正執法，維護社會治安。如果暴力衝擊癱瘓了特區政府管治、衝破了警隊這道「最後屏障」，中央就不能不出動駐軍收拾局面了。

不能不看到的是，特區政府和警方控制暴力衝擊的難點不僅在於少數極端分子本身，更在於香港社會瀰漫着一種認同和支持暴力衝擊的氛圍。少數極端分子正是挾持一些民意的支持，不斷將暴力衝擊升級。如果不願見到駐軍平亂的市民都與暴力割席、對暴力說不，警隊止暴制亂、恢復秩序就會事半功倍，出動駐軍平亂自然就是多餘的了。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]