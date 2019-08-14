黃任匡：不要叫他們「細路」

筆者先請各位讀者做一個簡單的回憶實驗：試着回想一下，6月9日百萬人遊行那天，你在想什麼？

我們幾乎放棄 但他們沒有

你在萬人空巷的街頭，是不是在想：3日後（6月12日，即立法會下次開會之日），如無意外就會「數夠票」，然後政府就會霸王硬上弓，就像以前無數的例子一樣。不過就算敗局已成，「送中」惡法無論如何都會通過，好歹都要做點事、出點力，起碼讓良心好過點。

筆者當時是這麼想的。我更大膽估計，當其時大部分《明報》讀者也和我一樣悲觀。但結果怎麼了？

結果是，一班比我們有信心的抗爭者，殺出了一條血路—— 一條血色的生路。我們幾乎放棄了，但他們沒有。雖然，我們還沒有爭取到什麼，但起碼到今日為止，惡法還沒有通過，香港暫時還沒有變成新疆。而且我們還見證着，香港不僅（暫時）近乎奇蹟地生還，更正揭開香港抗共歷史上最光輝的一頁。

回憶實驗的結論是：我們都錯了。

他們或許年輕 但覺悟更深

我們錯在不敢相信香港人自己的力量；我們錯在不敢相信香港的公民社會有多成熟；我們錯在不敢相信雨傘運動後經歷5年的沉澱和蟄伏，將會爆發出何等能量——我們錯在對香港不夠信心、對同路人不夠信任。

而毋庸置疑的就是，拯救了香港的，就是一眾比我們有遠見、有信心的前線抗爭者。他們用自己的身體、前途，甚至生命，救了香港於危難之中。

或許，這些抗爭者大都比我們年輕，但肯定更加成熟。

7月1日短暫佔領立法會的那一晚，在立法會議事廳正中央，站在桌上，挪開面罩，激昂陳辭「香港人冇得再輸」，然後宣讀抗爭者宣言的那一位無名「細路」，就是個很好的例子。

他明明知道，自己的面容一旦在鏡頭前曝光，暴動罪就肯定逃不了。但根據現場記者的紀實，他在站上枱之前的思考是：他最不想看見的結果，就是佔領立法會、擾攘一番之後，什麼都沒有發生過，大伙兒就給趕了出去；輿論將會變得難以聚焦，然後明天醒來，新聞裏報道的就只是一群沒有思想的暴民，漫無目的地破壞，並無其他。要是如此，這史無前例的佔領立法會行動，有機會造成民意轉向，整場運動可能就此毁於一旦。

於是就在那一刻，他押上了個人的一切，決意為佔領立法會大樓的這一役，訂定一個論述、一個公眾討論和傳媒（尤其是外媒）報道的主體、一個集體的思路註腳。

這是何等成熟、何等見識、何等智慧、何等覺悟。

結果佔領翌日，本地和國際輿論幾乎一面倒地支持抗爭者，譴責警方。愚以為，這一位無名「細路」功不可沒，香港人都欠他一句道歉和多謝。以「大人」自居，稱呼他為「細路」？未免太傲慢了，我們不配啊。

兄弟各自爬山 當信任對方

其實根據報道，抗爭者裏，所有年齡、所有階層的人都有。我們會習慣稱呼前線抗爭者為「細路」，其實是一種自大。「細路」是相對「大人」而言的身分。當我們下意識地以「大人」自居，稱呼人家「細路」時，或多或少就是隱含了他們不夠成熟、思量不夠周詳的意味。但事實上，我們這些「大人」的覺悟，有時候，遠不如他們這些「細路」。

這場運動至今，香港人展示了無比的動員能力、適應能力、韌性和團結。但筆者認為，我們還欠了一點點信心——對香港的信心、對同路人的信任。

我們應該學會，不同路線的抗爭者應該對對方建立更大的信任。我們可以提供意見，但不應隨便代替對方作出例如「7點鐘要散」或「應該要有大台協調」這些結論。這是因為，我們信任對方都是成熟獨立、擁有自由意志的人。

兄弟爬山，信任對方。就正如我們尊重法律界的「黑衣遊行」，因為既然他們認為這是在他們的身位最好的抗爭手法，所以我們就信任他們的判斷，不應隨便說這樣「無用」、罵人家「左膠」。同樣地，我們亦應學習尊重前線抗爭朋友的抗爭手段，信任他們的判斷。

畢竟，沒有他們的話，香港早在2019年6月12日就壽終正寢了。

後記

在文章截稿前，剛發生了女示威者被疑似布袋彈爆眼的慘劇。翌日，數以萬計的市民仍然無懼鎮壓，帶着覺悟，湧入赤鱲角，癱瘓機場，以示抗議。

作者是杏林覺醒成員

[黃任匡]