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2019年8月14日星期三
蔡子強
筆陣
筆陣：探監記 ／文：蔡子強
聞風筆動：見記者後林鄭面露不悅 建制感漸失領導風範 ／文：李先知
Michael Edesess：香港示威者需要一個老練領袖
黃任匡：不要叫他們「細路」
陳景祥：贏回民心 方能止暴制亂
吳智威：從監獄暴力看修例風波——只重權威 將埋暴力種子
盧文端：出動駐軍平亂 中央也有預案
陳志豪：止血乃香港當務之急
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筆陣：探監記 ／文：蔡子強
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【明報文章】周日，終於有機會到壁屋監獄探望陳健民。按規定，囚犯一個月只能兩次見到訪親友，每次最多見3個人，且見面不能超過30分鐘。拜託健民太太幫手安排，但也要等了4個多月，才等到這個珍貴的機會。
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筆陣：探監記 ／文：蔡子強
聞風筆動：見記者後林鄭面露不悅 建制感漸失領導風範 ／文：李先知
Michael Edesess：香港示威者需要一個老練領袖
黃任匡：不要叫他們「細路」
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