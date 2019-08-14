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筆陣：探監記 ／文：蔡子強

【明報文章】周日，終於有機會到壁屋監獄探望陳健民。按規定，囚犯一個月只能兩次見到訪親友，每次最多見3個人，且見面不能超過30分鐘。拜託健民太太幫手安排，但也要等了4個多月，才等到這個珍貴的機會。

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