歐陽五：與暴力切割 促社會彌合

示威者一周內5次堵佔交通要道紅磡隧道，並縱火致交通癱瘓。香港機場連續3天出現「萬人接機」。在這個香港重要的「對外窗口」，示威者不時與旅客發生摩擦。在此期間，機管局只能實行機場限員限流管制。有機場商戶稱近期人流及營業額急跌三分之一；曾經的「旅遊之都」、「購物天堂」，如今已被22個國家發出旅遊預警，其中美國近日已將香港旅遊預警調升至第二級……

暴力行為已超出基本公德

香港一直引以為傲的社會文明，正在社會暴力化中迅速流失，這不是每個愛香港的人願見的。全社會每一成員都必須正視暴力帶來的可怕後果。暴力就像惡魔的工具，用起來會失控，用起來會反被它吞噬。不管再好的出發點，一旦用了暴力，也永遠不可能走到目的地。本次修例風波中出現了很多極端暴力行為，令人髮指，卻仍有人為之砌辭辯解，模糊青年對暴力認知的邊界，一再突破文明底線。一些示威者出現對老年人、女性咄咄逼人的冷暴力，對行人出手毆打的行為，已超出常識與基本公德，更遠離示威所標榜的核心價值。筆者相信他們平日不會這麼做，這都是暴力對心靈污染侵蝕的結果，激發出人心底的惡。

更可怕的是暴力在裹挾和侵害年輕一代香港人。很多年輕人走在街上，接過統一樣式的黑衣、黃帽、口罩甚至是各種武器，卻毫不質疑是誰在背後準備如此周詳，對來自暗處的操控之手無半點分辨能力和警惕之心。心理學研究顯示，沾染了暴力的孩子可能用一生都走不出其控制，暴力將成為他們看待世界、解決問題的簡單途徑和出口。對這一點，不少市民已意識到並開始警惕。那名在機場奪過示威者手中的美國國旗的女士就說：「我看到的都是十七八歲的中學生，我不想政客利用小朋友心智未成熟，讓他們做政客的箭靶。」

「Be water」是本次修例風波示威者的口號之一，被標榜為參與者的「示威哲學」，其源頭是中國古代思想家老子的「上善若水」。而暴力行為早已違背「善」的出發點。同時，暴力如今也成為解決問題的障礙。反修例運動至今已兩月有餘，香港社會仍無法和解，其中重要原因就是暴力事件不斷發生，使對話無法進行。故此社會各界人士需盡快冷靜下來，認識到社會暴力化對本港文明侵蝕和吞噬的巨大危險，自覺與暴力切割。

示威者是時候撫心自問

修例風波對香港社會的撕裂和損耗，對香港城市形象及國際地位的影響，目前無法估量。修例風波發生以來，香港已有6家酒樓先後結業。8月7日，英國連鎖時裝店Jack Wills在港5家分店也全線暫停營業。旅遊業、零售餐飲業的影響或許是短期的，而作為全球金融中心的香港，這次風波對投資者信心的影響或許稍後才能顯現，但影響更為長遠。

每一名真心愛護香港的示威者都是時候撫心自問：真的還要為暴力粉飾，找藉口嗎？一個對暴力喪失文明界定能力的社會，會有光明的未來嗎？香港不能再這樣亂下去，這已成整個社會的共識和心聲。停止暴力，彌合社會撕裂，才是正解。而最重要的是回復理性，從內心與暴力做出切割。

作者是時事評論員

[歐陽五]