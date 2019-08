阮穎嫻：獨裁政府大審查

即使是民主國家,也有自我審查及審查,獨裁國家尤甚。學術期刊少人看,但傳統媒體及社交媒體多人看。令資訊不平等,是維持政權的其中一個重要關鍵,不少政權都做得出神入化。

強迫、窒礙、干擾 3招控制輿論

據政治學者Margaret Roberts的研究(註1),獨裁政體實施的輿論審查分三大類,分別稱為「強迫」(force)、「窒礙」(friction)和「干擾」(flooding)。顧名思義,「強迫」是以權力控制媒體、採訪和報道等。在很多獨裁國家,所有傳媒都受國家牢牢監督,民間辦報等一律禁止。記者採訪敏感議題有可能遭阻撓,這也包括記者因恐懼受到威脅而自我審查。港英時期,殖民地政府查封左派報社。看南韓的逆權電影,記者被恐嚇毆打,一幕幕盡是記者拔足狂奔回報館寫稿開機,希望在報社被查封前把消息印出來。

1990年代互聯網興起,不少學者預言互聯網將促進資訊自由傳播,因此「強迫」的效用會被互聯網打破,從而導致獨裁政權倒台。例如「阿拉伯之春」時,有學者說有了科技令人民得以連繫,籌劃集體行動。現在看來這種論調顯然是過於樂觀和幼稚。道高一尺,魔高一丈,事實上獨裁政府因應互聯網出現,演化出新的審查方法。科技是中性的,獨裁政府也掌握科技:步姿識別、容貌識別、大數據庫、社會評分。它甚至可阻截人民取得科技,所以難說科技使政府更獨裁或使人民更自由。

「窒礙」指的是一些較軟性的手段,政府不完全封鎖消息,而是透過網絡屏蔽等手段減慢一些不利政權的信息傳播。與強迫手段不同,民眾如鍥而不捨,仍有辦法(如翻牆)取得未被審查的信息;而且大部分情况下,取得這些信息不會受法律懲治。

在經濟學上,這種手段是向不利政府的信息徵稅,結果是大部分人因不願花時間金錢翻牆,而選擇不去接收被屏蔽的資訊。舉例說,2010至14年間,在鄰近地區連接Google搜尋器,有時要點擊刷新(reload)幾次才能連線;在同一時期來自該地區的Google搜尋量佔全球比例大跌逾50%。可見十秒八秒延誤已令很多網民轉用其他搜尋器。

有跨境工作的朋友說,有些人願付10多至30多人民幣了解比較真實的狀况,這些服務有市場,提供服務者比購買服務的要承受較大風險。一項2015年關於網民的調查發現,有約60%城市人口曾用互聯網。在曾用互聯網的人口中,有48%人沒有聽說過網絡監控這回事。在餘下的網民中,只有16%人曾用過虛擬私人網絡(VPN)翻牆,不足總人口的5%。這5%人口有數個共通點,包括較年輕、教育水平高及熱中時事和政治等。這些人都是自我選擇(self-selected)的,本身較開明,才會付費購買或不怕麻煩去翻牆。對政權來說,只有少數人翻牆,不足為懼。

當然,這項調查可能低估了實際翻牆的人口,畢竟翻牆有可能受處罰,網民未必如實作答。也有經濟學家利用實驗方法量度網絡監控的影響(註2)。經濟學家向一些大學生贈送免費翻牆軟件,實驗結果發現他們根本沒有用翻牆軟件瀏覽外國新聞網站(他們更關注色情網站)。論文認為網民上網習慣難以一朝一夕改變,對資訊少少徵稅,效果竟然這麼巨大。

但窒礙手段有一個致命弱點。當國家出現狀况,民眾對信息的需求會突然增加,而願意多花時間去取得未被審查的信息。最近有媒體發現,反修例風波期間鄰近地區翻牆機頂盒銷量急升。當政權最希望審查發揮作用時,偏偏窒礙手段最不奏效。

最後方法是「干擾」手段,指的是利用「網軍」或「五毛」人海戰術,當有不利消息時,眾人「洗版」不斷留言,重複張貼無意義的資訊。有些則將原本的資訊稍為修改,以放假消息混淆視聽。

研究發現「五毛」最活躍於敏感日子和議題,正好補足其他審查手段的弱點。發放假消息,目的與窒礙手段一樣,增加民眾得到真確消息的成本。有些人會誤信假消息,並在群組轉發,加以宣揚。另外,就算有些人半信半疑,也未必有時間心機去fact check,最後對消息失去興趣。

香港輿論審查的狀况

這些在獨裁政體行之有效的審查制度,有多少能在香港應用呢?首先,《基本法》第27條列明香港居民享有言論、新聞、出版自由,因此理論上強迫手段不能在港使用,但香港記者協會的周年報告每年都會提醒大家審查及自我審查情况嚴重。去年,就有112個記者表示被上司施壓,不要或減少報道港獨議題。問卷調查裏,535個新聞從業員有81%表示香港新聞自由與一年前相比有所惡化,自我審查和中央政府壓力被列為首要因素。

在香港上網是沒有審查的,最近有傳聞港大Wi-Fi無法進入連登討論區,立刻引起輿論嘩然,因此窒礙手段也不管用(筆者在消息傳出的第二天上是沒有問題的)。至於干擾手段,香港也有類似「五毛」的打手。但另方面,反修例支持者也有樣學樣,製作「長輩圖」、「蓮花圖」,兩者勢均力敵。現在問題是大家活在同溫層裏,再擦屏幕都充斥相近意見,再fact check也只在同溫層的圈帶裏看到。

至於在傳統媒體,有沒有用窒礙手段避重就輕,或用干擾手段混淆視聽,各位讀者可自行判斷。無論如何,傳統媒體日漸式微,過往商人買傳統媒體做籌碼擴大影響力,也變得愈來愈不吸引。一人一手機,互聯網才是未來輿論戰主戰場。

註1:Margaret E. Roberts (2018) Censored: Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall. Princeton University Press.

註2:Yuyu Chen & David Y. Yang (2019) "The Impact of Media Censorship: 1984 or Brave New World?" American Economic Review, 109(6): 2294-2332.

作者是香港大學經濟及工商管理學院助理講師

[阮穎嫻]