劉鳴煒：回應地下城發展疑慮 助添市民對基建信心

九龍公園概念方案諮詢開展至今已兩個多月，有人表示擔心地下城規劃失當、過分商業化和成本高昂等。這些憂慮的背後，在一定程度上反映了市民重視項目的合理性、成本效益及透明度。政府應如何回應公眾疑慮？

發展地下空間 應具宏觀藍圖

多年來香港對地下空間的開發程度十分有限，即使用作興建鐵路、行人隧道和商場地下商舖，也只是按單一項目的基礎逐一發展，欠缺一個宏觀的整體地下空間規劃策略。而香港的垂直發展受限，相信開發地下空間在一定程度上能紓緩土地供應緊張問題。然而，開發地下空間所費不菲，筆者認為要規劃得宜，才能確保地盡其用、公帑用得其所。

一個發展規劃如何才稱得上規劃得宜？去年智經發表《加快造地建屋 善用新界土地：完善規劃及地政政策》研究報告，多次強調一個制訂房屋土地政策的重要理念——創造容量。外圍環境、行業走勢、社會結構、科技發展等變數，或會令原有規劃的土地用途或政策難以延續，故政府應適度提升發展容量並做好多手準備，在滿足本港房屋、基建、經濟等多方面需求的同時，預留足夠彈性以應對未來各種不明朗因素，並確保土地使用具針對性和靈活性。

智經提出整體土地供應的政策理念，講求未雨綢繆及空間調配的靈活性，或可套用於地下空間發展。以九龍公園地下城發展概念為例，政府在第一輪諮詢歸納了主要議題及社區需要，分析研究結果後，再建議興建5層地下城，作餐飲、零售、泊車及社區設施之用。觀乎選址四周，酒店、大型商場、名店、食肆林立，高鐵站更是步行可至。在這尖沙嘴黃金地段，聚集大量人流車流，針對可預見的土地用途需求興建餐飲、零售、泊車等設施，似乎順理成章，而且符合傳統「需求主導」規劃模式。在一定程度上，九龍公園地下城發展概念稱得上具針對性。然而項目能否達規劃預期的成效，取決於很多不同因素。

不應拘泥於「需求主導」

為何智經提出規劃不應拘泥於「需求主導」的傳統模式，並提倡「創造容量」理念？零售餐飲商舖靠人流支撐，高鐵通車後尖沙嘴商舖空置率降至近乎零，但近日零售業界表示商舖生意額因連串示威活動而大幅下挫，並預計商舖租務將受壓。再者，外圍環境對本港經濟影響仍未明朗，加上網購熱持續升溫，促使部分零售業轉攻線上零售。這些因素會否長遠影響實體店需求，仍有待觀察。以上種種，足見尖沙嘴商舖空置情况受不少變數影響。然而項目發展前要經多輪諮詢、審議等程序，加上興建需時，非一朝一夕所能成，其間或已增添更多不可預期的變數。若政府以「創造容量」理念規劃，準備不同後備方案，靈活地回應經濟產業多元化的需求，長遠將有助維持項目成本效益。

當然，現階段要評估九龍公園概念方案中提及的各樣設施是否符合成本效益和合理，還需更多數據和分析。但筆者仍希望當局在未來的研究中，針對地區短中長期發展需要構思規劃概念，例如根據該區人口結構特徵及城市發展需要（如休憩用地，康樂、體育和藝術或表演空間），提供合適的社區設施和室內公共空間，繼而訂下開發地下空間的目標，並擬訂機制作定期檢討及更新，以保持靈活性。

汲取經驗 增市民對政府基建信心

以公帑興建而未能達規劃預期的基建項目非無先例，故不難理解何以市民會對地下空間發展項目存有疑慮。由政府斥資82億元興建的啟德郵輪碼頭，啟用6年來配套設施一直為人詬病。碼頭內唯一商城「啟德泊遊城」2016年倒閉後，至今舖位仍丟空。2017年審計報告指該碼頭在2014至16年旺季的使用率只有約18%至38%，批評碼頭監管和營運表現欠佳。有議員更指該碼頭是失敗的基建，認為有必要重新規劃和制訂合適的發展策略。

雖政府表示在不影響郵輪服務的情况下會繼續出租郵輪碼頭，舉辦各類大型私人及公開活動， 吸引更多人流，但或許予人「亡羊補牢」之感，影響市民對政府基建的信心。啟德郵輪碼頭效益不彰，惹來不少非議，值得引以為鑑。

然而知易行難，誰不想手中有水晶球可預視未來社會經濟狀况？誰不想有魔術棒可以想變就變？筆者認為政府若在規劃時能瞻前顧後，發揮對社會的洞察力和創新應變力，應能做到急民所急、平衡得宜。

作者是智經研究中心主席

[劉鳴煒]