周永新：香港還有多少時間沉淪下去？

特首還有能力管治香港嗎？

整整兩個月過去了，香港好像停頓下來。市民心裏要問的是：你林鄭月娥作為特首，還有能力管治香港下去嗎？《逃犯條例》修訂提出來時，負責官員對市民說：你既不犯罪，又何必害怕？但修例引發的風波，初則是政黨之間爭拗，繼而是警民對峙和恐怖襲擊。到現在問題重點已不在修例，而是市民人身安全受威脅。還有多少時間，市民看着香港沉淪下去，直到治安不靖、繁榮不再？

林鄭在香港特區成立22周年酒會致辭時說：「持不同意見、擔當不同崗位的每一位香港人，都愛護這個地方，珍惜彼此一直重視的價值。我和特區政府一定會加倍努力，讓大家重拾信心，讓香港重新出發。」

誰把香港變成港人不認識的地方？

「港人愛護香港，珍惜彼此重視的價值」，這句話今天出自特首的口，實在是極大諷刺！誰把香港變成港人不認識的地方？逃犯條例修訂提出來後，市民問的是：政府這次修例，為什麼與市民認識的政府慣常做法這麼大分別？為什麼修改這樣重要的法例，在沒有預告的情况下就提出來？為什麼諮詢期只有20天？為什麼負責的官員沒有向公眾解釋？為什麼政府這樣漠視民眾反對聲音？為什麼在處理其後引發的衝突時，政府表現是這麼進退失據，嚴重傷害市民對警隊的信心？這就是特首「愛護香港、珍惜彼此重視的價值」的表現嗎？

特首應允「我和特區政府會加倍努力，讓大家重拾信心，讓香港重新出發」。但7月1日回歸慶典以來，特首和她管治班子的表現，怎麼看也無法令市民重拾信心，「香港重新出發」是「廢話」。其實自林鄭上任特首以來，她和管治班子推行的措施不但未如人意，根本就是乏善可陳。筆者認為就算今次修例風波過去，特首和她的管治班子如果仍我行我素，不深刻反思過去兩年管治所犯的錯誤，相信未來3年市民也不會有好日子過。這樣，特首過去兩年管治出現了什麼問題？

林鄭「一言堂」 說了就算數

第一，過去兩年政府推行的政策明顯欠缺周詳規劃，看不到是官員集體參與的成果。市民看到的是林鄭一人說了就算數，是典型「一言堂」。例如市民最關心的房屋短缺問題：林鄭的房屋政策以置業為主導，一錘定音後，各種鼓勵置業計劃紛紛出籠，結果造成樓價飈升、輪候公屋人龍愈來愈長。這樣的房屋政策，事前沒有諮詢和凝聚社會共識，見到的只是林鄭個人的主張。這樣與民生有密切關係的政策，就應由特首一人把持的嗎？

又如最近房委會推出的出租計劃，就是沒有補地價的居屋和租置公屋皆可出租部分或全個單位。相同計劃，房協自去年底已開始試行，但至今年7月底，一個單位都未有租出，現在卻要推行到34萬個公營房屋單位。這樣急就章的做法，除了因為是特首的主張外，其他官員相信都不敢任意妄為。但政府由一人話事，好嗎？

第二，特首和她的管治班子欠缺誠意與市民溝通。以逃犯條例修訂為例，筆者多次在這裏指出，修例最大敗筆是負責官員從來沒有在公開場合向市民詳細交代，並以為只要取得立法會通過，自己便可完成任務，根本沒有用心向市民解釋。特首說施政必須顧及「民心、民意、民情」，但政府連與市民溝通也懶得去做，怎知市民心意？怎能贏取市民信任和支持？

第三，特首和她的管治班子欠缺應變能力。筆者所指的應變能力，並不單在處理一些突發事件時的表現，例如颱風「山竹」過後交通和上班的有關安排；而是當一些市民關注的問題出現了，政府是如何應對。例如每到流感高峰期，公立醫院「迫爆」，政府的應對無非期望醫務人員「捱義氣」，待流感高峰期過去，負責的官員卻把問題忘記了。其他例子還有很多，其中較為市民詬病的是安老院舍宿位長期短缺，管理也不時傳出醜聞。其實政府早已知道人口老化必然增加服務需求，但政府的應對就是永遠「無能為力」。

欠親和能力 無法凝聚市民共識

第四，是特首和她的管治班子欠缺親和能力，無法凝聚市民對關注問題的共識。各項民調均顯示，特首和各司局長的民望都處於不是最低、而是只會更低的低位。箇中原因除了政府在各政策範疇內實在無甚建樹外，筆者認為還有一個根本原因，就是特首和各司局長都欠缺政治人物所需的親和能力。

什麼是親和能力？親和能力並非面面俱圓、不得罪人就是了。而是市民感覺到官員是可接近的，是可將心中的話講出來的，自己意見也會受到重視。可惜包括特首在內，筆者不覺得哪名問責官員有這種親和能力。他們都好像拒人於千里，除了躲在辦公室及作一些官式訪問外，根本沒有意願與市民接觸。

市民看不到香港未來願景

第五，特首和她的管治班子欠缺帶領民眾向前望的能力。西諺有云：「民無願景，民就沉淪。」特首和問責官員掛在嘴邊的一句話：政府做事是務實的（pragmatic）。這種說話只應出於技術官僚的口，但作為特區領導人，特首能讓市民看到香港未來願景嗎？或許特首認為粵港澳大灣區的發展就是香港的願景，但這是港人的共識嗎？還是特首一廂情願的想法？

香港正進入關鍵時刻。過去兩年林鄭和她管治班子的施政，就算不是完全失敗，也是失誤重重、成效不彰，改革應是急不容緩。但面對當前困局，林鄭和她的管治班子還有改革的時間和空間嗎？還是先要為自己對香港和市民造成的傷害問責？

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

[周永新]